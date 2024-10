Adobe introduceert generatieve AI-video’s op basis van foto’s

Adobe was in Photoshop redelijk snel met AI-toepassingen, maar op videogebied is het wat later dan de rest. Aan de andere kant is video’s genereren wel een heel moeilijke tak van sport. We zien dat Sora van OpenAI ook nog maar korte filmpjes kan doen en niet openlijk beschikbaar is. Een foto is wat dat betreft een stuk eenvoudiger te genereren. Fijn dus dat Adobe er nu toch al grote stappen in maakt: zijn AI-videomodel is te vinden in Premiere Pro.

Premiere Pro

Premiere Pro is de professionele videomontagesoftware van Adobe. Nu kan die dus ook generatieve AI-video’s maken. Dat kan het dankzij Firefly, de bekende naam van het videomodel van Adobe. Een naam die al regelmatig voorbij is gekomen, maar nu dus ook echt volop kan worden gebruikt om AI-video’s te maken. Je kunt op twee manieren zo’n video laten genereren: de eerste is om met een prompt een video helemaal nieuw te laten maken. Heb je bijvoorbeeld een video gemaakt over een leraar die uitleg geeft over een nieuwe lesmethode, dan is het handig om er nog wat B-roll in te zetten met kinderen in een klas, of een schoolbord of schooltassen. Dat kan dan mooi met generatieve AI, mocht je die opnames niet hebben gemaakt.