Zijn online advertenties over afvallen kwetsend rond de start van het nieuwe jaar?

Het nieuwe jaar 2024 staat voor de deur en dat betekent dat een grote groep Nederlanders weer vol goede moed gaat beginnen met hun goede voornemens. Vaak staan doelen op het gebied van fysieke gezondheid bovenaan de lijst. Zo willen mensen meer sporten, gezonder eten en minder alcohol drinken (Dry januari?) om een paar kilo’s kwijt te raken of zich fitter te voelen.

Maar voor sommige bedrijven is dit dan ook het perfecte moment om hierop in te spelen en hun doelgroep te bereiken via online advertenties. Dat werkt echter niet voor iedereen motiverend: Uit onderzoek van Ipsos en Google onder duizend Nederlanders blijkt dat 68% online advertenties over diëten vervelend vindt. Binnen deze groep vindt 36% deze advertenties juist extra kwetsend rond de start van het nieuwe jaar.

Online advertenties kwetsend?

Dat online advertenties over dit onderwerp rond deze periode als kwetsend worden ervaren, komt onder andere doordat mensen worstelen met hun zelfbeeld of niet geloven dat de producten daadwerkelijk effect hebben.

"Ik realiseer me dat diëten op de lange termijn niet voor mij werkt. Sterker nog, het heeft er alleen maar voor gezorgd dat ik kilo's aankwam. Ondanks mijn gebrek aan interesse in diëten, word ik elk jaar in januari overspoeld met reclame voor afslankmiddelen. Ik merk dat deze advertenties een negatieve invloed hebben op mijn zelfvertrouwen", aldus Vera Camilla, content creator, ondernemer en boegbeeld voor body positivity.

Zelf beperken van online advertenties

Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat 57% van de Nederlanders online advertenties met alcohol vervelend vindt en maar liefst 73% geeft aan online advertenties over daten als vervelend te ervaren.

Maar waar mensen zich helaas niet bewust van zijn, is dat zij zelf maatregelen kunnen nemen om het zien van dit soort advertenties te beperken. Diëten, alcohol en daten zijn namelijk een aantal van de gevoelige onderwerpen binnen Google’s Advertentiecentrum, samen met onderwerpen als kansspelen en ouderschap.

"In ons Advertentiecentrum kan je persoonlijke advertenties uitschakelen of advertenties over wat voor jou gevoelig is beperken, maa rte weinig mensen zijn zich hiervan bewust. 64% van de Nederlanders weet namelijk niet dat je online advertenties over gevoelige onderwerpen kunt beperken op de website en apps van Google. Als je bijvoorbeeld niet geconfronteerd wil worden met dieetadvertenties, dan heb je de mogelijkheid om dit onderwerp uit te schakelen." Zo geeft Martijn Bertisen, Directeur van Google Nederland, aan.

Hoe zet je gepersonaliseerde ads uit?

In het Advertentiecentrum kun je onder andere instellen welke persoonlijke gegevens worden gebruikt, welke gevoelige onderwerpen beperkt moeten worden en kun je gepersonaliseerde advertenties uitschakelen. Je vindt het Advertentiecentrum via myadcenter.google.com.

Eenmaal op die pagina zie je gelijk rechtsboven "Personalized ads: On." staan. De snelste manier om gepersonaliseerde ads uit te schakelen is daar op het pull-down menu te klikken en onderaan voor turn-off te kiezen.

Andere opties zijn om de ads die je te zien krijg te personaliseren. Of je privacy instellingen daar aan te passen. Meer info hierover is ook te vinden via de Google Support pagina over het advertentiecentrum van Google.

[Fotocredits - ActionGP © Adobe Stock]