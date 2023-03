YouTube neemt afscheid van overlay advertenties

YouTube stopt op 6 april met het tonen van zogenoemde overlay advertenties in video’s. Die advertenties werden al alleen getoond wanneer je video’s bekeek op een desktop device en verschenen dan als een banner onder in de video (zie afbeelding hieronder). Je kon ze wel wegklikken, maar volgens YouTube waren ze toch erg storend.

Het einde van de overlay advertentie

In een kort statement op de support website van het videoplatform staat dat YouTube niet verwacht dat content creators die geld verdienen met advertenties die in en rondom hun video’s getoond worden, veel last (lees: omzetverlies) zullen hebben van het verdwijnen van de overlay advertenties.