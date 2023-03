Staatsloterij verslaat 'Maaskade' container en feestende kat

Reclame maken voor gewilde producten, zoals de hoofdprijs in de staatsloterij, is een stuk leuker dan, bijvoorbeeld, voor wasmiddelen. Iemand proberen lekker te maken voor een kans op het winnen van een loterij is nu eenmaal makkelijker dan diezelfde persoon proberen te verleiden om weer het volgende witter dan wit wassende wasmiddel in de winkelwagen te kiepen.

Gouden Loeki naar de Staatsloterij

Dat zie je ook terug aan de waardering die reclames krijgen. Gisteravond won de reclame van de Staatsloterij, gemaakt door TBWA\NEBOK, voor de vierde keer in vijf jaar tijd, deze keer met de commercial 'Wacht niet tot geluk je overkomt', de Gouden Loeki.

Op zich is het wel bijzonder dat een loterij al vier keer een loterij - nou ja, formeel is het uiteraard een verkiezing - wint. Voor wie de winnende commercial niet meer op zijn netvlies heeft staan. Deze is het: