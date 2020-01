Ster Gouden Loeki 2019: dit zijn de 10 finalisten

De Ster Gouden Loeki is een jaarlijkse publieksprijs voor de beste commercial. Ondanks dat we met z'n allen steeds vaker on demand kijken naar tv-programma's, worden er gelukkig nog genoeg mooie commercials gemaakt. De laatste jaren zijn dat steeds vaker korte filmpjes die een verhaal vertellen. En juist commercials die op je gevoel inspelen, scoren doorgaans goed. Of dat nu de ontroerende kerstcommercials zijn van een supermarkt of grappige reclames van een verzekeraar.

Staatsloterij weer genomineerd

In 2018 ging de Staatsloterij ervandoor met de Ster Gouden Loeki voor de reclame met de lelijke en schattige Frekkel. Ook dit jaar maakt de Staatloterij weer kans op de prijs, dit keer met de commercial rondom egel Freddie. Daarnaast maken het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2x), Jumbo, PLUS, OHRA (2x), Nike, Disneyland Paris en Albert Heijn kans om er met de Ster Gouden Loeki vandoor te gaan.

Stemmen op je favoriete commercial

Je kunt nu stemmen op je 3 favoriete commercials via deze link. Doe dat voor dinsdag 11 februari om 12.00u. Donderdag 13 februari wordt de 25e Ster Gouden Loeki uitgereikt in Amsterdam.

De 10 genomineerden voor de Ster Gouden Loeki zijn:

Staatsloterij - Freddie

Albert Heijn - Een onvergetelijke kerst

Ohra - Gele hesjes

Ohra - Vaas

PLUS - Goed eten is samen eten

Nike - Dream further

Disneyland Paris - Donald Duck

Min. VWS - Ik zorg

Jumbo - Kerst

Min. VWS - Zomereenzaamheid

Bekijk hieronder alle commercials en stem op jouw favoriet!