Moederdag is niet voor iedereen een feestdag: ziet ook Google

Wie op een klantenservice van een bedrijf dat moederdagaanbiedingen heeft werkt, die kent het waarschijnlijk wel: Moederdag is een feestdag die voor sommige groepen gevoelig ligt. Denk aan mensen die dolgraag hun moeder een cadeau zouden geven, of een knuffel, ware het niet dat zij is overleden. Of mensen die heel graag zelf moeder willen worden. Google ziet dit ook. Het laat weten dat veel Nederlanders gekwetst zijn door online advertenties over zwangerschap en ouderschap.

Moederdag

In aanloop naar Moederdag komen dit soort advertenties aanzienlijk vaker voor. Sowieso is de lente het moment om veel zwangerschapsadvertenties te plaatsen, omdat het de tijd is van bloei, van lammetjes en dus ook van Moederdag. Volgens Google vinden 7 op de 10 Nederlanders online advertenties over zwangerschap en ouderschap vervelend. 39 procent ervaart ze zelfs als extra kwetsend met Moederdag voor de deur. Dat komt bijvoorbeeld door het verliezen van een ouder of verzorger, geen contact meer hebben met hun ouders of zelf een kinderwens hebben maar die niet vervuld zien raken.

Actrice Sanne Vogel onderschrijft het ook: “Voor mensen met een kinderwens die moeilijk zwanger kunnen worden, of een kindje zijn verloren, kunnen deze advertenties extra kwetsend zijn. Jaren geleden, tijdens mijn eerste zwangerschap, hebben we na vier maanden afscheid moeten nemen van ons kindje. Reclame over ouderschap en zwangerschap hebben mij destijds enorm geraakt.”