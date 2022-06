LEGO zet volgende stap in campagne Get ready for Girls

Uit een recent representatief onderzoek van de LEGO Groep blijkt dat drie op de vijf Nederlanders anno 2022 nog steeds vindt dat er beroepen zijn waarvoor mannen beter geschikt zijn dan vrouwen, en omgekeerd.

Genderstereotypen zijn echter de wereld nog niet uit en daarom zet LEGO dit jaar de volgende stap in de campagne ‘Get ready for Girls’. De campagne gaat uit van de filosofie dat meer vrouwen in design, ontwerp, wetenschap en technologie kunnen zorgen voor een meer inclusieve wereld. Daarom zet LEGO zich in om meer vrouwen aan het werk te krijgen als productontwerpers bij het bedrijf, en werkt de groep samen met organisaties en rolmodellen die zich inzetten voor de volgende generatie vrouwen.

De wereldwijde campagne is inmiddels gelanceerd en loopt gefaseerd door tot eind dit jaar. Ook in Nederland zijn inmiddels de eerste stappen gezet, met een samenwerking met verschillende Nederlandse rolmodellen en een bouwmiddag in het LEGOLAND Discovery Centre.

Meisjes zijn er klaar voor

De LEGO Groep zet zich in om meer vrouwen in design aan zich te binden en wil zich hier verder voor inzetten. “Speelgoed zou inclusiever zijn als het team van designers achter het product ook inclusief is”, legt Esmee Kuenen, Nederlandse element designer bij LEGO uit. De wereldwijde campagne ‘Get ready for Girls’ is erop ingericht om een positieve verandering teweeg te brengen en genderstereotypering te doorbreken. Het speelgoedmerk streeft er met LEGO play naar de bouwers van morgen te inspireren door middel van creatief spel en leren.

Belang van vrouwelijke rolmodellen

Eerder ondertekende de LEGO Groep de UN Women’s Empowerment Principles, waarmee ze hun engagement bevestigen om een bedrijf te zijn dat vrouwen en meisjes sterker maakt. Op Internationaal vlak werkt de LEGO Group bovendien nauw samen met het Geena Davis Institute on Gender in Media en UNICEF om ervoor te zorgen dat de LEGO producten en -marketing voor iedereen toegankelijk zijn en vrij zijn van gendervooroordelen en schadelijke stereotypen.

In Nederland werkt LEGO samen met de online platforms van &C en verschillende Nederlandse vrouwelijke rolmodellen. Onder andere Saar Koningsberger, Jennifer Ewbank en interieurstylist Suzanne de Jong spreken zich uit voor meer vrouwen in designberoepen. Daarnaast staan er gedurende het jaar verschillende activiteiten gepland om de boodschap kracht bij te zetten. Onderdeel daarvan is een bouwmiddag waar meisjes letterlijk en figuurlijk aan hun toekomst kunnen bouwen in het LEGOLAND® Discovery Centre in Scheveningen die deze maand plaats heeft gevonden. In het najaar staat er een big bang activatie op de planning, waarbij een groot podium wordt geboden aan vrouwelijke rolmodellen. De campagne wordt verder ondersteund door middel van PR, digital, influencers en social media inzet.