Hard nodig: meer vrouwen in cybersecurity

Cybersecurity een mannenberoep? Dat is echt een achterhaalde gedachte. Toch is het overgrote deel van de medewerkers in deze beroepsgroep nog steeds man. Zonde, want digitale veiligheid gaat ons allemaal aan. En daarom zijn meer vrouwen in cybersecurity juist hard nodig. Bovendien beschikken vrouwen over het algemeen ook over andere vaardigheden dan mannen, wat goed is voor een bredere blik op online veiligheid en biedt een carrière in deze beroepsgroep een uitstekend toekomstperspectief. Cyber Professionals zijn gewild. Michael Heering, Marketing Director bij SANS, vertelt er in dit artikel meer over.

Vrouwen in IT

Helaas werken er nog steeds weinig vrouwen in IT. Het is een hardnekkig vooroordeel dat het geen ‘vrouwenberoepsgroep’ zou zijn. Michael vertelt: “Er zijn nog steeds maar weinig vrouwen die kiezen voor een carrière in IT en cybersecurity in het bijzonder. Terwijl de mogelijkheden juist eindeloos zijn. Helaas is de stap naar IT voor vrouwen soms nog moeilijk te maken. En dat ligt dan niet aan hen, maar aan het stigma dat aan de industrie kleeft dat het een ‘mannenbolwerk’ is, en dat is zonde.

Het is 2022 en de wereld van cybersecurity is heel divers en verandert continu. De vraag zou niet moeten zijn waarom vrouwen niet voor IT en cybersecurity kiezen, maar waarom die werelden niet toegankelijker zijn voor vrouwen. Wij laten door middel van programma’s en software voor scholieren ook zien dat een loopbaan in online veiligheid voor iedereen is weggelegd. Daardoor hopen we op meer diversiteit, en dus kennis en vaardigheden, in deze beroepsgroep.”