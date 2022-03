Cybersecurity: meer dan ooit een ‘hot topic’

Online veiligheid is belangrijker dan ooit. Steeds meer organisaties en overheden nemen het onderwerp cybersecurity bloedserieus. Want iedereen die zich online beweegt, en dat doen we bijna allemaal massaal, loopt kans om ongewild gegevens te delen met derden. En dat gebeurt ook nog vaak zonder dat we dit in de gaten hebben. Dat de aandacht voor online veiligheid toeneemt juichen we van harte toe. Met die toenemende behoefte wordt ook het tekort aan cyberprofessionals zichtbaar. En dat terwijl deze mensen inmiddels van levensbelang zijn om een organisatie draaiende te houden. Wij spraken hierover met Michael Heering, Marketing Director bij SANS.





Imago van cyberprofessionals

Cyberprofessional is allang geen beroep meer van de toekomst. De vraag naar experts in online veiligheid neemt gigantisch toe. Het is een onderwerp dat inmiddels doordringt tot in de directiekamers. Dat is maar goed, want zolang wij ons online bewegen doen cybercriminelen dat ook. Michael vertelt: “Elk bedrijf heeft behoefte aan cyberprofessionals die weten hoe ze de gegevens van een organisatie zo goed mogelijk moeten beschermen tegen ‘aanvallen’ van buitenaf. Dat klinkt misschien heftig, maar het gebeurt aan de lopende band. Data is goud waard, ook voor criminelen. Helaas is er een groot tekort aan specialisten en ik vermoed dat dit vooral te maken heeft met de perceptie die veel mensen nog hebben over het beroep. Je hoeft geen wiskundig genie te zijn om je te verdiepen in online veiligheid. Veel specialisten beschikken juist over ‘softe’ sociale skills. Het is tijd om het imago van dit beroep te veranderen.”









Aanvaller een stap voor zijn

“Vaak wordt cybersecurity pas relevant als het te laat is”, gaat Michael verder. Het gevoel van ‘ons overkomt dit niet’ overheerst nog steeds. Gek genoeg, zou je bijna zeggen. Want ook het aantal cybercriminelen neemt toe en ze worden steeds slimmer. “De ontwikkelingen gaan zo snel, dat maakt het beroep van cyberprofessional veelzijdig. Geen dag is hetzelfde en om criminelen een stap voor te blijven moet je out-of-the-box kunnen denken”, licht Michael verder toe. Je moet je in dit beroep kunnen verplaatsen in de aanvaller om ze een stap voor te blijven. Wat drijft criminelen, waarom willen ze bij gegevens komen en welke gegevens zijn interessant? Vooral ethische hackers zijn hierin doorgewinterd.





Personeel trainen in cybersecurity

Nederlanders zijn steeds meer bezig met hun online veiligheid, zo blijkt al jaren uit diverse onderzoeken. Een goede ontwikkeling, want het zomaar delen van je gegevens kan grote ongewenste gevolgen hebben. Het is niet gek dat het aantal cybersecuritybedrijven in ons land al jaren toeneemt. Voor bedrijven is het een must geworden om hiermee bezig te zijn. SANS is specialist in online veiligheid en geeft trainingen op verschillende niveaus. Het doel? Zoveel mogelijk bedrijven bewust maken van de risico’s en de noodzaak om personeel hierin te onderwijzen. Michael sluit af: “Van cybersecurity als ondergeschoven kindje naar een prioriteit binnen de organisatie, dát zien we graag. Alleen door de kennis over online veiligheid te vergroten en het serieus te nemen, kunnen we ervoor zorgen dat cybercriminelen minder kans maken om blijvende schade aan te richten.”