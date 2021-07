Jumbo besteedt het meest aan reclame rondom EK: €19,5 miljoen

Jumbo heeft het meest uitgegeven aan (offline) reclame rondom het EK en de sportzomer. De supermarktketen heeft rondom het Europees kampioenschap voetbal ruim 19,51 miljoen euro uitgegeven aan reclame op radio, televisie, in kranten en tijdschriften en ‘out of home’ (buitenreclame zoals abri’s). Dit blijkt uit cijfers over de bruto mediabestedingen rondom het EK en deze sportzomer van Adfact.

Jumbo heeft van alle supermarktketens in ons land veruit het meest besteed aan advertenties rondom deze sportzomer en het EK. Met de campagne waarin de Snollebollekes (‘links, rechts’) en de bijbehorende ‘juichcape’ centraal staan, heeft de super ruim 11 miljoen euro meer uitgegeven dan haar grootste concurrent: Albert Heijn (7,94 miljoen euro aan mediabestedingen). Ook de overige ‘grootste’ Nederlandse supers besteedden tot op heden minder aan reclame rondom ‘onze jongens’ en de sportzomer: Lidl 6,19 miljoen euro, Plus 3.05 miljoen euro en Aldi het minst: 0.81 miljoen euro.

Buiten supermarkten om Jumbo ook grootste



Naast een nummer 1 positie in meeste uitgaven van alle supermarktketens, is Jumbo ook de grootste ‘spender’ in het algemeen, boven merken als Kruidvat, Bol.com en hoofdsponsors van het EK zoals Thuisbezorgd en Heineken (terug te vinden net buiten de top 10).

Top 10 merken EK voetbal & sportzomer

Hieronder de top 10 van merken en bdrijven die het meeste hebben uitgegeven rondom het EK voetbal (en de sportzomer) in Nederland.