De voordelen en nadelen van adblockers

Adblockers zijn een soort middleman tussen jou als gebruiker en het netwerk. Hoe goed het ook is als het om het tegenhouden van advertenties gaat, betekent het ook dat zo’n adblocker mogelijk toegang krijgt tot veel persoonlijke data. Niet alle adblockers gaan daar even netjes mee om. Het internet staat vol met adblockers, dus kies verstandig.

Soms lijkt het internet net een kermis aan advertenties, pop-ups, video’s die beginnen af te spelen, enzovoort. Het voordeel van een adblocker is dat veel van die poespas eraf wordt gehaald het wat minder moeite kost voor je computer om allemaal te laden. Overigens moeten we er wel bij zeggen: soms zijn het juist adblockers die je computer in eerste instantie langzamer doen lijken, omdat sites minder snel laden door het werk dat de adblocker eerst nog moet doen.

Voordeel: het kost je minder data

Als het goed is ben je iets minder data kwijt wanneer je een adblocker gebruikt. De advertentie krijgt niet de kans om volledig te laden en af te spelen, wat jou weer data scheelt. Daar zul je thuis op de wifi weinig van merken, maar ben je bijvoorbeeld op reis, dan is dat toch wel erg handig om nog wat internet over te houden voor later.

Nadeel: mensen verdienen minder geld

Dit nadeel kun je snel overslaan omdat je denkt dat het toch niet op jou van toepassing is, maar vergis je niet. Als websites minder inkomsten hebben omdat advertenties niet worden gezien en ze dus bepaalde beloften aan een adverteerder niet kunnen waarmaken, dan lopen ze geld mis. Het kan daardoor zomaar zijn dat bepaalde sites zelfs moeten stoppen, omdat ze onvoldoende advertentie-opbrengsten binnenkrijgen. Dat scheelt niet alleen hun baan, maar het scheelt jou ook misschien een van je favoriete websites.

Voordeel: een prikkelvrijer internet

Als je soms wel eens studies leest van hoeveel afbeeldingen wij op een dag te zien krijgen, dan is dat best schrikken. Is ons brein daar wel voor gemaakt? Door in ieder geval de advertenties uit te bannen kun je meer gefocust internetten: iets prikkelvrijer, al zit je uiteraard nog steeds content te kijken op een scherm. Het is in ieder geval niet meer een soort Times Square aan ‘billboards’ en bewegingen op schermen, zo zonder al die reclame.

Nadeel: je krijgt minder content te zien

Natuurlijk wil je dat ook: je wil minder reclame zien, maar er zijn sites die kunnen checken of je een adblocker hebt en op basis daarvan minder content tonen (die je waarschijnlijk juist wel wil zien). Het beste voorbeeld is het eerder genoemde YouTube, maar er zijn meer sites die in de gaten houden hoe je met ze omgaat en daar eventueel zelf alvast sancties aan hangt.