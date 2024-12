AI-bedrijf adverteert in San Francisco: ‘Neem geen mensen meer aan’

Waarom neem je nog mensen aan, als je ook AI kunt inzetten? Dat is het idee achter een nieuwe campagne die te zien is in de Amerikaanse stad San Francisco. In de bushaltes hangen levensgrote advertenties waarop te lezen is: “Artisans klagen niet over hun work-life balance’. Artisans zijn de AI-medewerkers die het bedrijf Artisan levert.

Geen mensen, wel AI?

Kunstmatige intelligentie kan op dit moment al wat taken van mensen overnemen. Het kan ideeën voor campagnes helpen bedenken, het kan ingezet worden als klantenservicemedewerker en sommige mensen willen het zelfs als advocaat gebruiken om zich te verdedigen in de rechtbank. Het bedrijf Artisan verkoopt klantenservice-software waarvan het zo overtuigd is, dat het meent dat bedrijven geen mensen meer hoeven in te huren. De software van dit bedrijf, een soort AI-agenten, die zouden het werk kunnen doen, stelt het op een vrij bijdehante wijze.

Wij vinden het bijdehand, maar in de Verenigde Staten wordt er minder positief op gereageerd. Het speelt immers in op de angst van mensen dat AI ‘alles’ overneemt. Dat het ook nog in de stad gebeurt die als eerste met zelfrijdende taxi’s te maken heeft die wel eens voor problemen en irritatie zorgen, maakt het misschien wat ongelukkig gekozen. Ook vinden veel mensen het wat dystopisch aanvoelen. Toch is dat laatste vooral een kwestie van wennen: AI gaat waarschijnlijk veel veranderen en daarin zullen veel mensen toch moeten gaan meebewegen: ook al is dat erg spannend.