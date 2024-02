Podcast: Dit zijn de lichtpuntjes van Louis van Gaal

Vandaag is er een nieuwe (video)podcast beschikbaar gekomen waarin voormalig bondscoach Louis van Gaal voor het eerst in lange tijd een interview geeft.

Van Gaal gaat voor de Podcast-serie Lichtpuntjes in gesprek met journalist Diana Matroos over een breed scala aan onderwerpen. In het interview van zegt een persoonlijke en maatschappijkritische Van Gaal o.a. dat hij liever in Portugal is dan in Nederland "vanwege de afglijdende normen en waarden in Nederland". Dit komt volgens hem door onze politieke leiders, en hij hoopt op "een kentering in de maatschappij" waarbij "Tweede Kamerleden het goede voorbeeld moeten geven". Ook gaat hij in op zijn ziekte ("hoop dat dit de laatste ziekte is geweest") en reflecteert hij op zijn eigen leven.

Podcast

De indrukwekkende carrière van Louis van Gaal als voetbalcoach is onmiskenbaar. Hij is een van de beste trainers die Nederland ooit gekend heeft, en staat vooral bekend om zijn directheid en de sterke band die hij met zijn spelers opbouwt.

Maar Van Gaal is nu open over zijn unieke visie op het leven. Hoe vindt hij hoop in uitdagende tijden? En hoe lukt het hem om lichtpuntjes te zien in alle mensen om hem heen?

De podcast beluister je hieronder. (Of klik door naar Spotify.)