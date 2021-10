​De mooiste drone locaties in Nederland

Omdat het grootste gedeelte van Nederland onder zeeniveau ligt, is de strijd tegen het water een belangrijk onderdeel van het verleden, het heden en de toekomst van ons land. Maar dat niet alleen. De strijd tegen het water is een indrukwekkend natuurspektakel dat je met een drone van bovenaf kunt vastleggen.

Tip: check vooraf wel of vliegen met een drone is toegestaan op de plek die je op het oog hebt, want dat mag niet overal.

Uitgestrekte natuurgebieden

Naast een vlucht boven het water, kun je met je drone ook de Nederlandse natuurgebieden ontdekken. Hoewel ons land veel mooie natuurgebieden kent, is de Utrechtse Heuvelrug onze favoriet. Op de heuvelrug zijn verschillende spots te vinden die vanaf de lucht nog indrukwekkender zijn dan vanaf de grond. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje boven de Pyramide van Austerlitz, de eenzame eik en het sleutelbad. Je zult zien waarom deze bij ons favoriet zijn!

Nederlands schoon: tulpen en molens

In dit lijstje mogen natuurlijk de Nederlandse tulpen en molens niet ontbreken. Van midden april tot begin mei gaan op verschillende plekken in Nederland de tulpenvelden in bloei. De vrolijk gekleurde tulpenvelden in de Bollenstreek zijn prachtig vanuit de lucht en dus zeker een bezoekje waard. Fan van tulpen? In Zeewolde vind je een bijzonder eiland in de vorm van een tulp, genaamd Tulpeneiland.

En - last but not least - de molens van Kinderdijk en de Zaanse Schans. Niet voor niets trekken deze plekken jaarlijks vele toeristen naar ons kikkerlandje. Met name tijdens golden hour, het uur na zonsopkomst en het uur voor zonsondergang, is dit een schitterende plek om je drone de lucht in te laten.