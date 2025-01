De tip voor wie bang is voor controles op verkapt dienstverband van freelancers

Per 1 januari gaat er veel veranderen voor ZZP’ers die zich laten inhuren door bedrijven. De Belastingdienst jaagt achter freelancers aan die stiekem eigenlijk gewoon in dienst zouden moeten zijn. Er is wel een manier om dat te omzeilen, namelijk op deze manier.

Kan een freelancer inloggen in de systemen van het bedrijf, zit hij of zij ook vaak op kantoor en worden er bijna fulltime weken gedraaid, dan is de kans aanwezig dat een freelancer wordt betrapt op een verkapt dienstverband. In eerste instantie schijnt de Belastingdienst hier geen boetes op te geven, maar dat verandert in de toekomst wel. Reden voor sommige bedrijven om freelancers dan toch maar officieel in dienst te nemen. Maar, er is ook een andere manier om toch met een freelancer te blijven werken.

Freelancers via uitzendbureau

Je kunt bijvoorbeeld naar een uitzendbureau gaan. Waar je bedrijf ook maar zit, bijvoorbeeld een uitzendbureau in Eindhoven, bedrijven zijn erbij gebaat om freelancers nu via een uitzendbureau in te huren om te bewijzen dat het geen stiekem dienstverband is. Maar ook als je je als bedrijf geen zorgen maakt om deze verscherpte regels, dan kun je een uitzendbureau soms goed gebruiken.

Personeel zoeken kan een dagtaak zijn. Sommige mensen weten niet goed waar ze moeten zoeken, hoe ze moeten beginnen en wat ze precies moeten laten weten om de werkzoekende aan te spreken. Het werken met een bureau haalt veel van die zorgen weg: de experts daar weten wel precies hoe ze werkgevers succesvol kunnen matchen met een geschikte sollicitant, zodat het zo min mogelijk tijd en geld kost om aan nieuw talent te komen.

Maatwerk in recruitment

Je kunt zelf wel je vacature op een vacaturesite zetten, maar ga je echt op zoek naar maatwerk in je recruitment-uitdaging, dan zal je merken dat er zoveel meer te doen is en dat dat ook veel effectiever is. Maar ook: er wordt eerlijkheid geboden. Als je als werkgever de potentiële werknemer laat overstromen met informatie, dan is dat misschien wel vriendelijk bedoeld, maar niet effectief. Eerlijk en open met experts in recruitment over dit soort dingen kunnen praten, maar dus ook horen dat dat niet werkt, zijn tips die je ook in de toekomst bij andere recruitment-uitdagingen zeker kunt toepassen.

Voor veel werkgevers is het recruitmentproces vooral een moetje: je moet iemand vinden om het werk te doen, je wil iemand liever gisteren dan morgen en het kan veel tijd en moeite kosten om steeds weer gesprekken te hebben. Van een bureau gebruikmaken maakt het proces juist leuk en energiek, in plaats van dat het je vooral energie kost. Het is tof om bezig te zijn met de puzzel van wie er in het team past en te horen van verschillende, gemotiveerde mensen die graag deel uitmaken van je bedrijf.

Positief op zoek

Misschien zoek je een oplossing of nieuwe medewerkers omdat de nieuwe verscherpingen vanuit de Belastingdienst nerveus maken, of heb je gewoon een nieuwe medewerker nodig om tijdens een zwangerschapsverlof bij te springen: je spendeert zoveel tijd met werken, dan kan dat maar beter positief beginnen, zodat die verdere positieve lijn meteen wordt ingezet.

[Fotocredits – © Jacob Lund – Adobe Stock]