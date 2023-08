Zeer krachtige magnetische ster ontdekt

HD 45166, op zo’n 3000 lichtjaar van de aarde in het sterrenbeeld Unicorn, werd al meer dan 100 jaar geleden ontdekt. Het leek een ‘standaard’ heliumster, maar daar is onlangs verandering in gekomen. HD 45166 blijkt namelijk een zeer krachtige magnetische ster. Het is de eerste keer dat astronomen een dergelijke ster ontdekken. Zij denken dat de ster de "ontbrekende schakel" zou kunnen zijn in modellen die de vorming van hemellichamen met krachtige magnetische velden, of magnetars, kunnen aantonen.

43.000 keer magnetischer dan de zon

Het team van astronomen, waaronder Tomer Shenar, hoofdauteur van de ontdekking en astronoom aan de Universiteit van Amsterdam, ontdekte dus dat HD 45166, een ster die al meer dan 100 jaar wordt bestudeerd, een zeer magnetische heliumster is. Het bestaan van dergelijk krachtige magnetische hemellichamen werd binnen de astronomie wel al eerder voorspeld, maar nog niet eerder ontdekt.

Hoe krachtig het magnetisch veld van de betreffende ster is, wordt duidelijk als je bedenkt dat onze zon een magnetisch veld heeft van gemiddeld 1 gauss. Het magnetische veld van HD 45166 wordt berekend op 43.000 gauss.

De unieke aard van de ster HD 45166 werd ontdekt toen het team van astronomen hem en zjn tweelingster in februari 2022 observeerden met behulp van het Echelle SpectroPolarimetric Device for the Observation of Stars (ESPADONS). Dit is een instrument van de Canada-France-Hawaii Telescope in Hawaï, die in staat is magnetische velden te detecteren en meten.