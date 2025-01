Wat is er gebeurd met het Huis van de Toekomst?

Titulaer opende in het kader van die educatieve inslag zijn Huis van de Toekomst in juni 1989 in Rosmalen, als buurman van Autotron. Het doel was meteen duidelijk: de fantasie van mensen prikkelen waar het gaat om de toekomst. Er waren maar liefst 250 voorbeelden van moderne technologie te zien. Een robot kon een ei voor je bakken, maar ook beeldbellen was erbij. Nu zouden we dat gewoon Facetimen noemen. Ook kon je met je stem allerlei dingen in het huis bedienen. Klinkt bekend? Ja, inmiddels heeft de techniek die we nu doodgewoon vinden het volledig ingehaald.

Huis van de Toekomst

Toen was het echt bijzonder. 3,5 miljoen mensen kwamen kijken in het Huis van de Toekomst. Uiteindelijk is het nog open gebleven tot 1996, maar toen werd het een feestlocatie die steeds verder groeide, zeker toen Autotron er in 2003 ook nog mee stopte. Het pand is inmiddels deel van een anti-slipcursusbedrijf. Het is echter nog steeds wel wat het Huis van de Toekomst ooit was: mensen komen er nog steeds naartoe om een rondleiding te vragen en te zien wat er nog over is van toen. Dat is overigens niet veel meer, al zijn er nog een paar ‘innovaties’ te zien: een trechter op het dak die regen opvangt om de wc door te spoelen bijvoorbeeld, of de glazen wand die je kon blinderen.