Wat gaat er mis bij Beyond Meat en kan het tij nog keren?

Vegetarische burgermerk Beyond Meat is de laatste tijd veelvuldig negatief in het nieuws. Bijt een topman niet iemands neus eraf, dan zijn de omzetten wel flink aan het dalen. Wat is er gaande bij dit bedrijf dat toch voor veel flexitariërs het verschil maakt?

Beyond Meat De omzet van Beyond Meat daalt al diverse kwartalen. De omzet in het tweede kwartaal van 2021 was nog 149,4 miljoen dollar, maar in het tweede kwartaal van 2022 zakte dit naar 147 miljoen dollar. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat die 149,4 miljoen een kwartaalrecord was voor het bedrijf, dus de lat lag hoog. Het probleem is dat er nog steeds veel investeringen nodig zijn om Beyond Meat op de rails te krijgen: zelfs als er inkomstenstijgingen zijn, dan is er nog steeds een verlies van 97 miljoen dollar. En dat is aanzienlijk meer dan analisten hadden verwacht. Het moest zijn omzetverwachting voor 2022 bijstellen. Het ging van 560 miljoen tot 620 miljoen als jaaromzet naar een verwachting van 470 miljoen tot 520 miljoen. De minder goede resultaten zijn volgens Beyond Meat te wijten aan verstoringen bij leveranciers en te weinig mankracht. En natuurlijk het probleem waarmee iedereen te stellen heeft: inflatie. Dat is bij Beyond Meat een extra groot issue, want zijn fake vleesproducten zijn al flink aan de prijs: gehakt van het bedrijf kost 13,30 euro per kilo: twee hamburgers kosten 3,99 euro. Aan de andere kant kun je je afvragen of die burgers duur zijn, of vlees gewoon te goedkoop is. Plus: vlees stijgt momenteel harder in prijs dan vleesvervangers (21 procent versus 2 procent).

Vegetarische burger Eén ding is zeker: de perceptie van klanten is over het algemeen dat Beyond Meat een dure hobby is en dat maakt het een product waar je misschien niet snel nog meer voor wil rekenen. Zelfs het experiment om Beyond Meat-burgers te verkopen bij de McDonalds is inmiddels gestrand (in de Verenigde Staten). Het bedrijf heeft door deze mix van problemen besloten om 40 mensen te ontslaan (4 procent van het totaal aantal werknemers). Het is spijtig dat Beyond zo slecht in het nieuws is de laatste tijd, want het merk doet wel degelijk goede dingen. Niet voor niets kan het rekenen op flink wat financiële ondersteuning door niemand minder dan Bill Gates. De vega-burgers van Beyond zijn veel duurzamer dan gewone hamburgers. Voor een vleeshamburger is 21 liter water benodigd: voor Beyond niet eens één liter. Beter nog kun je het uitdrukken in CO2: de uitstoot voor een Beyond-hapje is 0,4 kilo CO2 versus 3,7 kilo CO2 voor een hamburger van vlees.

Vleesvervangers Je kunt nu heel makkelijk denken dat de hele vega-business slecht gaat, maar dat is zeker niet het geval. De markt van vleesvervangers is 5 miljard dollar waard en dit groeit tegen de tijd dat 2030 aanbreekt waarschijnlijk naar ongeveer 25 miljard dollar. Kan het tij voor Beyond nog keren? Zeker, maar het moet oppassen dat het de burgers niet te duur maakt, maar juist zo toegankelijk mogelijk. Dat is ook het doel van Beyond: net zoveel kosten als vlees. Zolang vlees is prijs blijft stijgen en er veel aandacht blijft voor vegetarisch vlees is dat zeker mogelijk. Vooral in Nederland zit het wel goed met de vega-vleesvervangers. We eten in ons land van heel Europa per persoon de meeste vleesvervangers. Het is nog niet heel veel: 9 vegaburgers per jaar, maar we zijn in ieder geval een trendsetter in ons werelddeel. Geen wonder dus dat Beyond ervoor koos om zijn eerste fabriek in Europa neer te zetten in het Nederlandse Zoeterwoude. Beyond Meat heeft binnen de vegabusiness een bijzondere rol: deze vleesvervanger lijkt meer dan andere vleesvervangers op vlees en is dan ook vooral geënt op vleesverlaters en flexitariërs in plaats van mensen die al vegetariër zijn. Het kan ze zeker gaan lukken om meer mensen te inspireren vlees vaker te laten staan, maar daarin zal de prijsontwikkeling waarschijnlijk leidend zijn.