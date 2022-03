​Vraag naar personeel met kennis van AI en ML neemt steeds meer toe

Om ervoor te zorgen dat je jezelf als organisatie digitaal blijft ontwikkelen, is het belangrijk om de juiste mensen aan je te binden. Die niet alleen beschikken over de vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, maar zich ook betrokken voelen bij je organisatie. Rackspace Technology is een leverancier van integrale multiclouddiensten en staat klanten terzijde tijdens elk stadium van hun cloudtraject. Zij weten als geen ander hoe lastig het is om in deze tijd geschikt aan geschikt personeel te komen. Bert: “De goede mensen worden continu benaderd door recruiters. Zij kunnen dan ook kiezen uit verschillende banen, maar gaan uiteindelijk meestal toch voor de organisatie die echt bij hen past. Wij streven een bedrijfscultuur na waarin iedereen zich gehoord en veilig voelt. En volop mogelijkheden heeft om zichzelf te blijven ontwikkelen. Uitdagende projecten aanbieden en op de juiste manier binden, belonen en behouden is belangrijk. Medewerkers krijgen bij ons veel vrijheid en flexibiliteit en daarnaast volop persoonlijke aandacht.”

Toch blijkt het lastig om door te pakken en dat komt mede door een tekort aan bekwame mensen binnen de organisatie. Bert licht toe: “Er is een enorme schaarste aan IT’ers in het algemeen en aan mensen met kennis van de relatief nieuwe vakgebieden AI, ML en cybersecurity in het bijzonder. En de vraag ernaar neemt alleen meer verder toe. Een gebrek aan resources is een groot probleem om digitale transformaties door te voeren bij bedrijven. De komende jaren verwachten we een nog grotere behoefte aan goede mensen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar alle fysieke producten die nu een onlinecomponent krijgen en de behoefte aan goede dataverwerking.”

Digitale transformaties vinden overal plaats. In alle bedrijfsgebieden zijn de laatste jaren digitale oplossingen ontwikkeld die het werkproces vergemakkelijken. IT-managers zijn dan ook al jaren in de weer met het ontwikkelen van programma’s om de interne kennis over AI en ML te vergroten. Uit dit onderzoek van Rackspace blijkt dat 67% van de IT-managers heeft gemerkt dat AI en ML aanzienlijke voordelen opleverden voor de operationele processen.

Maatwerkoplossingen in Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. De vraag ernaar neemt enorm toe: slimmer en sneller werken is dichterbij dan ooit. Toch blijkt regelmatig dat het integreren en toepassen ervan in de praktijk lastiger wordt door een tekort aan gekwalificeerd personeel. AI en ML bieden voor veel bedrijven aanzienlijke voordelen. Hoe zorg je ervoor dat je deze schaarse professionals vindt en aan je bindt? Wij spraken hierover met Bert Stam, General Manager Northern Europe bij Rackspace Technology.

Diversiteit in teams

Gekwalificeerd en gespecialiseerd IT-personeel is schaars. Het blijkt bovendien nog steeds lastig om een goede man-vrouwverhouding te realiseren. Diversiteit is belangrijk in teams, echter zijn er bijvoorbeeld veel minder vrouwelijke specialisten in de markt. De specialisten die Rackspace inzet op projecten moeten een verlengstuk zijn van de organisatie die hen inhuurt voor een project. Het is daarom extra belangrijk dat er wordt geselecteerd op de juiste vaardigheden. En dat de sociale waarden overeenkomen. Bert: “Bij het selecteren en matchen kijken we naar opleiding versus ervaring versus motivatie: wat breng je mee aan kennis en netwerk en past je persoonlijkheid bij ons? Omdat wij professionals inzetten bij verschillende opdrachtgevers moeten mensen beschikken over een groot aanpassingsvermogen om steeds in een ander team te bewegen. Wij halen onze specialisten overigens overal vandaan: ons team is internationaal. Dat zorgt ervoor dat iedereen van elkaar blijft leren.”

Veel organisaties gaan op dit moment een nieuwe fase in voor wat betreft de toepassing van AI en ML. En dat is nodig, want de concurrentie ligt op de loer. Rackspace ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen, het moderniseren van applicaties en toepassen van innovatieve technologieën. Zodat zij zorgeloos doorgroeien terwijl professionals ervoor zorgen dat alle processen doordraaien.