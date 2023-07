Vliegende windmolen kan 100 huishoudens van stroom voorzien

Een vlieger die elektriciteit kan opwekken? Kitepower, een Nederlandse startup, heeft die al gemaakt. Een vlieger als ‘windturbine’ heeft nogal wat voordelen ten opzichte van een windmolen. Hij is een stuk goedkoper en ook veel makkelijker ‘uit te rollen’. De Kitepower vlieger kan, bij voldoende wind, genoeg elektriciteit produceren voor zo’n 100 huishoudens. Met behulp van speciale software kan bovendien gemeten worden hoeveel CO2-uitstoot bespaard wordt als de stroom van de vlieger gebruikt wordt.

Een vliegende windmolen

De naam Kitepower is niet alleen logisch - een kite is immers het Engelse woord voor vlieger – maar ook gekozen omdat een van de oprichters van het bedrijf een fanatiek kitesurfer is. De vliegende windmolen is volgens de eigenaren van Kitepower een goed, en voordelig, alternatief voor de traditionele windmolens die op enorme palen staan en drie wieken hebben.

Hoe werkt de vliegende windmolen van Kitepower dan? Welnu, ten eerste is er een grondstation. Die wordt ondergebracht in een 20-voets container en verbonden met een lijn waaraan een robot is bevestigd die een vlieger van ongeveer 60 m2 bestuurt. De vlieger wordt zo gestuurd dat hij acht lusvormige bewegingen maakt tot aan het uiteinde van het touw. Eenmaal daar aangekomen, wordt de vlieger binnengehaald door een lier om daarna weer in lusvormige bewegingen terug te gaan naar het hoogste punt. Deze cyclus duurt ongeveer 100 seconden, waarbij de motor/generator ongeveer 20% van de opgewekte energie verbruikt om de vlieger terug te halen. De overige 80% kan als elektriciteit aan het net worden geleverd of ter plaatse worden verbruikt.

"Een vliegerinstallatie is mobiel. Er zijn geen funderingen nodig, de installatie kan snel ter plaatse worden opgebouwd en is geschikt voor integratie in hybride stations met dieselgeneratoren en batterijen. Daarnaast is tijdelijke inzet mogelijk, bijvoorbeeld bij humanitaire missies of evenementen zoals festivals", aldus Johannes Peschel, oprichter van Kitepower.