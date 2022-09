TotalEnergies stapt in Nederlandse windenergie projecten

TotalEnergies veranderde enige tijd haar naam om duidelijk te maken dat het van oorsprong volledig op fossiele energie gebaseerde bedrijf haar focus meer en meer verlegt naar het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen. Deze week maakte TotalEnergies bekend deel te gaan nemen aan grootschalige onderzoeks- en ontwikkelingsplatforms voor offshore windenergieprojecten in Nederland.

Projecten voor hernieuwbare energiebronnen

Zo heeft het energiebedrijf onlangs besloten deel te nemen aan aanbestedingen voor de offshore windparken Hollandse Kust West VI/VII. Daarnaast is het ook gestart met de verkenning van hernieuwbare mariene energietechnologieën. Daarvoor wordt onder andere samengewerkt met diverse Nederlandse organisaties op dat gebied, zoals NWEA, DMEC en SIMOX. Met de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) gaat TotalEnergies de ontwikkeling van windenergie bevorderen. Doel is om zo tot een duurzame Nederlandse energievoorziening te komen.

Het SIMOX-project (‘Sustainable Installation of XXL Monopiles’) stelt TotalEnergies in staat om innovatieve en geruisloze technologieën te ontwikkelen en te implementeren voor de installatie van XXL Monopiles om de biodiversiteit in de Noordzee te beschermen. SIMOX is onderdeel van het onderzoeksprogramma GROW (‘Growth through Research, Development & Demonstration in Offshore Wind in Nederland) waaraan TotalEnergies een bijdrage wil leveren.

Dutch Marine Energy Centre (DMEC), een internationale accelerator voor mariene energie, biedt aan TotalEnergies oplossingen om hernieuwbare energie op te wekken uit oceanen, zeeën en rivieren.