​Vandalisme op Wikipedia: een aanval met hakenkruizen

Wikipedia staat erom bekend dat het een soort open encyclopedie is, die niet door een paar auteurs is gemaakt, maar waarop iedereen mag bewerken. Dat heeft vaak als voordeel dat er veel controle is en dat een onderwerp niet per se van één kant wordt belicht. Echter komt het ook met een groot nadeel: er kunnen daardoor ook -tijdelijk- kwetsende dingen op een pagina komen te staan. Gisteren bijvoorbeeld, toen er op verschillende pagina’s hakenkruizen werden gezet.

Het is duidelijk dat iemand een statement wilde maken, want pagina’s die op dit moment veelvuldig worden geraadpleegd leken het slachtoffer. Een kwaadwillende internetgebruiker heeft op onder andere de Wikipedia-pagina over Ben Affleck, Johnny Depp en Jennifer Lopez de swastika’s gezet. Het lijkt dus wel een aanval gericht op specifieke mensen. Immers zijn er ook pagina’s voor ‘Noordse mythologie’ of ‘Steelpan’. De kwetsende symbolen leken vooral bij beroemdheden te staan, maar dat klopt niet helemaal: er schijnen tienduizenden pagina's van een hakenkruis-achtergrond te zijn voorzien.

Fijne vrijwilligers

De ‘aanvaller’ heeft een bepaald sjabloon gebruikt om de aanpassing te doen, waarop Wikipedia heeft besloten om dit sjabloon dicht te zetten voor vrijwilligers. Tegen Mashable zeggen ze dat ze er niet blij mee zijn om dit te moeten doen, want dat is heel wat anders dan hun strategie van open communicatie en de community. Het zegt: “Dit soort gedrag is onaanvaardbaar op Wikipedia en schendt een aantal beleidsregels van Wikipedia. Vrijwillige beheerders hebben het vandalisme verholpen, de verantwoordelijke account geblokkeerd en zullen de situatie verder evalueren om te zien of er extra verhaal nodig is."

Natuurlijk is het niet voor het eerst dat zoiets voorkomt, want dit gebeurt vaker. Echter is dat meestal niet zo specifiek met hakenkruizen en niet op meerdere pagina’s die duidelijk een doelwit lijken te zijn. Hopelijk was dit gewoon een gefrustreerde internetgebruiker en niet iemand die daadwerkelijk narigheid van plan is met één van deze beroemdheden en politici.