Nederlandse Wikipedia heeft inmiddels 2 miljoen artikelen

De Nederlandstalige Wikipedia heeft inmiddels de mijlpaal van 2.000.000 artikelen bereikt met het artikel Estádio Eládio de Barros Carvalho dat gisteren werd gepubliceerd.

De Nederlandstalige Wikipedia heeft dus op 8 maart om 21.12 uur dankzij de bijdrage van Wikipediaan Daka met zijn artikel Estádio Eládio de Barros Carvalho twee miljoen artikelen bereikt. Dagelijks groeit de Nederlandse versie van de internet-encyclopedie met zo'n 150 nieuwe artikelen dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

Historie Wikipedia



De eerste, Engelstalige, Wikipedia werd op 15 januari 2001 gelanceerd door Jimmy Wales en Larry Sanger. Binnen enkele maanden volgden verschillende andere taalversies, waaronder de Nederlandstalige Wikipedia op 19 juni 2001. Inmiddels zijn er al 299 actieve taalversies.

Vrijwilligerswerk

Wikipedia is vrijwilligerswerk. Wikipedianen schrijven en/of verbeteren niet alleen artikelen, maar verwijderen ook onzin, propaganda en reclame op Wikipedia en bouwen zo een betrouwbare, vrij toegankelijke bron van kennis. Niet voor niets werd in 2015 de Erasmusprijs toegekend aan de gehele internationale Wikipediagemeenschap. Wikipedia staat in Nederland in de top 10 van meest bezochte websites. De Nederlandstalige Wikipedia telde in 2019 zo’n 148 miljoen pageviews per maand.

De Nederlandse Wikipedianen blijven vrij nuchter over het bereiken van de mijlpaal. Veel gehoorde opmerkingen zijn ‘We missen over zoveel onderwerpen nog artikelen’ en ‘Sommige van die twee miljoen artikelen zijn wel heel erg kort’.

