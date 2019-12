Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter bedacht door Porsche en Starwars

De designers van Porsche en Star Wars (Lucasfilm) willen de toekomst een beetje dichterbij brengen. Gezamenlijk hebben ze een fantasie-ruimteschip ontworpen met het DNA van beide merken. Het resultaat is de ‘Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter’. Een gedetailleerd model van anderhalve meter lengte dat deze maand is te zien tijdens de filmpremière van ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ in Los Angeles.



We moeten eerlijk zeggen dat het model er op de foto’s groter uit ziet. Het lijkt er bijna op dat deze Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter morgen gewoon het luchtruim gaat kiezen. Het fantasie-ruimteschip is ook daadwerkelijk ontworpen met de gedachte om een nieuw iconisch ruimteschip te ontwikkelen dat zowel in de realiteit als in het filmuniversum zou kunnen bestaan. En als we de beelden zien zijn de designers van Porsche en Lucasfilm daar heel goed in geslaagd.