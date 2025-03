The Line: Saudi-Arabië’s futuristische megastad van 170 km lang

Saudi-Arabië werkt aan een van de meest futuristische en ambitieuze stadsprojecten ter wereld: The Line. Deze hypermoderne stad moet een revolutionaire leefomgeving bieden zonder auto’s, wegen of vervuiling. Maar hoe realistisch is dit project en hoe verloopt de bouw?

Een stad van 170 km lang, 200 meter breed en 500 meter hoog

The Line is een onderdeel van het grotere NEOM-project, een futuristische regio die Saudi-Arabië ontwikkelt als high-tech hub en toeristische bestemming. De stad is ontworpen als een rechte lijn door de woestijn, met een spiegelende buitenkant die de natuurlijke omgeving reflecteert. De stad moet uiteindelijk 9 miljoen inwoners huisvesten en volledig functioneren op hernieuwbare energie.

De infrastructuur is volledig verticaal: woningen, werkplekken en voorzieningen zijn gestapeld op elkaar. Het doel is om alles binnen 5 minuten lopen bereikbaar te maken en een hoogwaardige levenskwaliteit te bieden met behulp van AI, robots en geavanceerde technologieën.

Geen auto’s, geen wegen, geen vervuiling

Een van de opvallendste kenmerken van The Line is het volledige verbod op auto’s. De stad wordt verbonden door een hypermoderne hogesnelheidstrein, waarmee je de volledige 170 km lange stad in maximaal 20 minuten kunt doorkruisen.

Saudi-Arabië claimt dat deze opzet 95% van de natuur in het gebied zal behouden, omdat de stad zo compact is en slechts een minimale ecologische voetafdruk achterlaat.

Wat is de status van de bouw?

De bouw van The Line begon in 2022, maar recente rapporten en satellietbeelden suggereren dat het project aanzienlijke vertraging oploopt. Oorspronkelijk was gepland dat een groot deel van de stad in 2030 klaar zou zijn, maar nieuwe schattingen suggereren dat de volledige realisatie van The Line mogelijk pas over 50 tot 100 jaar voltooid zal zijn.

Volgens recente satellietbeelden wordt er vooral gewerkt aan de fundamenten en specifieke delen van het project, zoals een verborgen marina. Hoewel er voortgang wordt geboekt, zijn er twijfels over de economische haalbaarheid en de werkelijke aantrekkingskracht van deze hypermoderne leefomgeving.

Kritiek en uitdagingen

Hoewel The Line wordt gepresenteerd als een revolutionair concept, is er ook aanzienlijke kritiek:

Arbeidsomstandigheden: Er zijn meldingen dat duizenden arbeiders zijn omgekomen bij de bouw van verschillende megaprojecten in Saudi-Arabië, waaronder The Line. Mensenrechtenorganisaties hebben al kritiek geuit op de werkomstandigheden van buitenlandse werknemers.

Praktische bezwaren: Experts stellen dat de stad mogelijk niet zo functioneel zal zijn als voorgesteld. Sommige rapporten suggereren dat The Line meer zal functioneren als een luxe resort voor de elite in plaats van een leefbare stad voor de gemiddelde burger.

Onzekere toekomst: Hoewel Saudi-Arabië fors investeert in The Line, zijn veel onderdelen van het project nog experimenteel. De vraag is of het economisch en sociaal haalbaar is om een dergelijke stad in de woestijn op te zetten.

Waarom bouwt Saudi-Arabië The Line?

Saudi-Arabië probeert met dit project zijn economie minder afhankelijk te maken van olie en zich te positioneren als een wereldleider op het gebied van duurzaamheid en technologie. Daarnaast moet The Line ook een trekpleister worden voor investeerders en toeristen.

Conclusie: toekomststad of utopische droom?

The Line is een ambitieus en futuristisch experiment dat, als het slaagt, een compleet nieuwe manier van stadsleven kan definiëren. Maar gezien de huidige voortgang, technische uitdagingen en sociale kritiek blijft de vraag: wordt dit de stad van de toekomst of een onrealistisch prestigeproject?