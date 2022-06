Satellieten, made in Belgium

Aerospacelab startte in 2018. Het bedrijf wil, naast geld verdienen uiteraard, betaalbare satellieten produceren. Daarvoor heeft het een zogenoemde verticaal geïntegreerde aanpak gevolgd. Het team is nauw betrokken bij satellietontwerp, prototyping en hardwaretests, en produceert satellieten en constellaties voor een breed scala aan toepassingen.

Onlangs vroeg de directeur van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA zich nog af of Europa de ‘Space Race’ niet aan het verliezen was. Gisteren werd bekend dat Europa een ‘satellieten fabriek’ rijker wordt. Aerospacelab gaat namelijk in de buurt van het Belgische Charleroi een Mega Factory bouwen waar jaarlijks 500 satellieten van de band zullen rollen. Op dit moment heeft het bedrijf al een vestiging in Wallonië staan. Daar kunnen 24 satellieten per jaar geproduceerd worden. Kortom, de nieuwe fabriek wordt, qua capaciteit, zo’n 20 keer groter.

Standaard satellieten

In de nieuwe fabriek moeten de satellieten bijna letterlijk van de lopende band rollen. Standaardisatie, zonder dat specifieke eisen en wensen die klanten hebben, verloren hoeven te gaan. Aerospacelab wil satellieten gaan produceren zoals autofabrikanten auto’s produceren. Daardoor kunnen de kosten gedrukt worden en wordt satelliettechnologie voor een breder ‘publiek’ bereikbaar.

“We zijn geïnspireerd door de auto-industrie waar gestandaardiseerde producten nog steeds kunnen worden aangepast aan specifieke behoeften. We zetten satellietfabrieken op, compleet met productielijnen die gebruik maken van 'off-the-shelf' componenten. Zowel de fabriek in Ottignies-Louvain-la-Neuve als de megafabriek in Charleroi beschikken en exploiteren alle testfaciliteiten die relevant zijn voor de productie van satellieten, wat de verticale integratie bevordert die ons een voorsprong geeft in wendbaarheid. Uiteindelijk streven we ernaar om het 'Henry Ford-moment' in de productie van satellieten waar te maken", aldus CEO en oprichter van Aerospacelab Benoît Deper