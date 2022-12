Satelliet gaat bijna al het water op het aardoppervlak observeren

NASA en haar Franse collegae van het Centre National d'Études Spatiales (CNES) hebben afgelopen weekend een satelliet in een baan rond de aarde gebracht. De satelliet werd gelanceerd met een raket van SpaceX. Die moet de komende jaren bijna alle wateren op onze planeet gaan observeren. De zogenoemde low-orbit satelliet, Surface Water and Ocean Topography (SWOT), is mede met hulp van de Canadese en Britse ruimtevaartorganisaties tot stand gekomen. De missie is onder meer het resultaat van een al 30 jaar durende samenwerking tussen NASA en CNES op het gebied van hoogtemeeting.

Invloed klimaatverandering op water

De satelliet gaat onder andere de waterniveaus in meren, rivieren en oceanen meten en in kaart brengen. Met die informatie wordt inzicht verkregen in hoe oceanen de klimaatverandering beïnvloeden en hoe de opwarmende wereld meren, rivieren en stuwmeren beïnvloedt. Daarmee wordt ook gekeken naar hoe wij ons beter kunnen voorbereiden op rampen, zoals overstromingen.

"Opwarmende zeeën, extreem weer, ernstigere bosbranden - dit zijn slechts enkele van de gevolgen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd als gevolg van klimaatverandering. De klimaatcrisis vereist een all-hands-on-deck-aanpak, en SWOT is de realisatie van een langdurig internationaal partnerschap dat uiteindelijk gemeenschappen beter zal uitrusten zodat ze deze uitdagingen het hoofd kunnen bieden”, aldus Bill Nelson van NASA. “SWOT zal essentiële informatie opleveren, gezien de urgente uitdagingen van klimaatverandering en zeespiegelstijging", voegt Laurie Leshin van NASA daar aan toe.