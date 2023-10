‘Ruimtethermometer’ stuurt nieuwe warmtebeelden van de aarde

In juni werd een bijzondere nieuwe weersatelliet, de HOTSAT-1, gelanceerd. Zoals de naam al doet vermoeden moet deze satelliet de temperatuur van de aarde in kaart brengen. Daarvoor is hij voorzien van thermische beeldsensoren. Deze week heeft SatVu, de eigenaar van de satelliet en he bedrijf dat dit project leidt, de eerste fraaie beelden vrijgegeven.

Eerste beelden van HOTSAT-1

De HOTSAT-1 is echter geen gewone weersatelliet. De thermische sensoren maken het in feite een soort thermometer die de temperatuur van de aarde vanuit de ruimte meet en in een soort infrarood beelden weergeeft. Dat maakt deze satelliet uniek want satellieten maken voor het observeren van de aarde gebruik van licht in golflengten die mensen met hun ogen kunnen zien.

Daarnaast zijn er inmiddels ook satellieten met synthetische apertuurradar (SAR). Die zijn ook in staat het aardoppervlak 's nachts en door dikke wolken te kunnen observeren. Hoewel de aarde met deze twee technieken in hoge resolutie kan worden weergegeven, met details tot 30 centimeter, kunnen geen van beide technologieën ruimtelijke verschillen in temperatuur zien en hoe deze binnen een dag verandert. Dat is precies waar de HOTSAT-1 zich onderscheid.

De high-res beelden die door HOTSAT-1 worden gemaakt, bieden unieke inzichten en nieuwe datalagen op verschillende geografische locaties. Zo zijn vuurfronten van bosbranden in Canada te zien, maar ook de verschillende stedelijke hospots in Las Vegas. Behalve foto’s kan de HOTSAT-1 ook ‘warmte’video’s maken. Zo is hieronder te zien hoe een locomotief, waarvan de motor uiteraard veel warmte afgeeft, door Chicago rijdt.