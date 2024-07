Robotchirurgen verrichten meer dan 400 succesvolle hartoperaties

Het is voor de één een griezelig idee om door een robot te worden geopereerd, terwijl een ander juist blij is dat er minder kans is op menselijke fouten. Wat je voorkeur ook is: de hartchirurgen in een ziekenhuis in Saudi-Arabië hebben een heel grote slagingskans. Van de 400 operaties die ze hebben verricht is er 98 procent volledig goed gegaan.

Hartchirurgie door een robot

Het bijzondere aan dit nieuws is niet zozeer de hoeveelheid operaties die de robots goed en wel hebben afgerond, het is ook het feit dat er veel verschillende procedures bij kwamen kijken. Hartchirurgie wordt gezien als één van de moeilijkste operaties die er bestaan, omdat je immers snijdt in het belangrijkste deel van het menselijk lichaam: het hart.

Wil je geopereerd worden door zo’n robothartchirurg, dan kun je naar het King Faisal Specialist Hospital & Research Centre gaan. Daar staan robots al sinds februari 2019 de operaties te doen. Dit ziekenhuis is één van de voorlopers als het gaat om dit type operatie. Volgens het ziekenhuis zelf zorgen de robot-operaties voor een flinke daling in het aantal bloedtransfusies. Patiënten zouden sneller herstellen en er treden minder vaak complicaties op. Het levert ook nog een groot voordeel op voor het ziekenhuis zelf: het verblijf van de patiënt in het ziekenhuis is de helft korter. En, misschien nog wel een groter voordeel: de kosten van het ziekenhuis gaan hierdoor 40 procent naar beneden.

Besparingen in de gezondheidszorg

Je kunt je voorstellen dat dit soort interessante wetenswaardigheden zeker in een land als de Verenigde Staten met grote interesse moeten worden aangehoord. Daar zijn de kosten van gezondheidszorg heel anders geregeld dan in bijvoorbeeld Nederland, waardoor een kostenreductie al heel snel in de portemonnee van de burger zou kunnen belanden. Het is echter de vraag of Amerikanen het aandurven: hun hart in de handen van een robot leggen.

In ieder geval is het voor het KFSH&RC een groot succes. Het maakt niet uit of je operaties met meerdere kleppen, een aortaklepvervanging of iets anders nodig hebt: de robotchirurgen zijn in staat om een groot aantal procedures te verrichten. Nu is dat allemaal ingeprogrammeerd, maar in India is inmiddels de orthopedische chirurgrobot Misso ontwikkeld. Die werkt op basis van kunstmatige intelligentie om zo de menselijke chirurgen te helpen om heel precies te snijden. In eerste instantie zijn al dit soort robots enorm duur in aanschaf, maar op de lange termijn plukken mensen er de vruchten van. Zeker als je ziekenhuisbedden er minder lang door bezet zijn, dan scheelt dat ook weer enorm in kosten.

De toekomst

Als we verder denken in de toekomst dan zien we misschien alleen nog ziekenhuizen met in elke OK een robot. Er zijn ongetwijfeld altijd wel procedures waarbij ook een echte chirurg nodig is, maar het is wonderlijk wat een robot allemaal kan betekenen. Toen kunstmatige intelligentie en robotica om de hoek kwamen kijken, leek het erop dat vooral repetitief, eenvoudig werk door dit soort machines kon worden gedaan, maar inmiddels zijn deze technologieën zodanig geëvolueerd dat ze juist ook onze creatievere beroepen kunnen verrichten.

ChatGPT schrijft zo een paper voor je, Dall-E maakt er een mooie cover voor, met Sora kun je straks misschien wel een mooie bedrijfsvideo maken om jezelf in de kijker te spelen, enzovoorts. Maar nu zijn we ook zover dat we risicovolle operaties door robots kunnen laten doen. Soms lijkt zelfs de sky de limit niet meer. Echter, als je dit soort berichten hoort over hoeveel positieve factoren er aan die robots zitten, dan is het moeilijk om hierover alleen maar te doemdenken. We zijn robots immers ook mensenlevens dankbaar, zo blijkt.