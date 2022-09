Nieuw simulatorcentrum voor maritieme operaties

Begin deze maand heeft Minister Adriaanses van EZK het startschot gegeven voor de bouw van een nieuws simulatorcentrum voor maritieme operaties. Doel van dit centrum, dat gebouwd wordt door MARIN, is om door middel van realistische simulaties maritieme operaties veiliger en efficiënter te maken. Daarbij is ook aandacht voor VR en AR systemen zoals die bij dergelijke operaties al ingezet worden.

Bewegende simulatoren

Het zogenoemde Seven Oceans Simulatorcentrum (SOSc) zal verrijzen in Wageningen. Als alles volgens planning verloopt dan moet het centrum begin 2024 operationeel zijn. Onderdeel van het onderzoekscentrum zijn bolvormige en bewegende simulatoren, een virtual / augmented reality experimenteerruimte en human factor meet- en observatietechnieken. Die kunnen flexibel ingezet worden voor het simuleren van complexe maritieme operaties.

"De veiligheid van scheepvaart vraagt om nieuwe oplossingen: de containerschepen worden groter, de drukte op zee neemt toe en de weersomstandigheden veranderen. Deze unieke simulator speelt bij die noodzakelijke innovaties een belangrijke rol", zo sprak de minister tijdens de start van de bouw van het SOSc.

Doel van deze simulaties is om nog meer inzicht te krijgen in het gedrag van en de interactie tussen maritieme constructies, schepen, de omgeving en de mens. "De bolvormige simulatoren met bewegende brug worden wereldwijd uniek omdat de omgevingsprojectie niet alleen rondom is, maar ook naar boven en beneden. In het Maritime eXperience Lab onderzoeken we de nieuwste VR/AR-systemen en passen die toe voor maritieme systemen en operaties, zowel boven als onder water. Alle simulatoren kunnen we bovendien aan elkaar koppelen om complexe multi-ship en multi-tool operaties te simuleren", aldus Arno Bons, manager Simulation & Visualization.