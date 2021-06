​Reclamebeleid Google onder de loep - Europa start onderzoek

Een officieel onderzoek betekent eigenlijk dat de Europese Commissie al denkt te weten dat Google fout bezig is. Het heeft namelijk al twee verkennende onderzoeken gedaan. Die zijn wat vriendelijker en vrijblijvender dan het officiële onderzoek dat nu volgt. Brussel kijkt hierbij vooral naar hoe Google data verzamelt, maar ook hoe de advertentie-algoritmes van het bedrijf in elkaar steken. Er wordt in het officiële onderzoek vooral gekeken naar in hoeverre het de eigen diensten naar voren heeft geschoven en het anderen heeft bemoeilijkt om succesvol te zijn.

Het start een officieel onderzoek naar de advertentiepraktijken van de IT-gigant, want het verdenkt Google ervan mededingingsregels van Europa te hebben geschonden. Dat zou het hebben gedaan door in de zoekmachine zijn eigen diensten voor te trekken en eerder te tonen dan die van anderen.

De Europese Commissie en Google liggen meer dan eens overhoop. Dat komt omdat Google nu eenmaal een grote speler is, maar ook omdat het altijd de mazen in de wet zoekt. Als er al wetten zijn. De Europese Commissie heeft zijn pijlen nu gericht op Google vanwege zijn beleid en gedrag rondom advertenties.

Eerlijke concurrentie

Net zoals in het artikel over online winkelen buiten de EU is ook hier het doel om te zorgen dat er eerlijke concurrentie is. Als adverteerders hun doelgroep niet kunnen bereiken, omdat Google hiervoor gaat liggen met zijn eigen diensten, dan is dat niet eerlijk. Ook verkopen uitgevers plek aan adverteerders en als dat niet correct verloopt, dan ontstaan er scheve verhoudingen. Verhoudingen waar vooral Google zelf beter van wordt. Google dat overigens op dit moment met een grote storing aan zijn apps lijdt.

Hoe Brussel precies te werk gaat in zijn onderzoek, dat is onbekend. Ook weten we niet hoe lang het onderzoek in beslag zal nemen. Google kan waarschijnlijk niet worden gedwongen om mee te werken, waardoor het zelf kan kiezen hoe serieus het het onderzoek neemt en hierbij meewerkt. Het heeft al een aantal hoge boetes moeten betalen aan Europa, dus waarschijnlijk is het verstandig om open kaart te spelen. Aan de andere kant, als de Europese Commissie inderdaad terecht bloed ruikt, dan moet het machtige Google zich even goed achter de oren krabbel.

Beeldbron: Capri23auto