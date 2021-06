Plan Facebook voor reclame in betaalde VR-games in de problemen

Dat bedrijf is Resolution Games, de ontwikkelstudio achter onder andere het spel Blaston. Goed om te weten: Blaston is geen gratis game, dus naast dat je eerst geld betaald voor je Oculus-bril, betaal je ook nog voor de game, en dan nog krijg je advertenties te zien. Of althans, kreeg je advertenties te zien, want Resolution Games kon rekenen op een heleboel negatieve reviews en reacties. Zo hevig, dat het heeft besloten om ‘nee’ te zeggen tegen Facebook en zijn spel toch advertentievrij te houden.

De enorme kritiek was te verwachten. Inmiddels zijn we gewend dat we óf voor een spel betalen en dan geen advertenties hoeven te zien, óf niet voor een spel betalen en in ruil daarvoor wel advertenties accepteren. Facebook gaat vele bruggen te ver door in een betaald spel op een betaalde bril met commerciële uitingen te komen. Tegen TheVerge heeft Tommy Palm, de CEO van Resolution, gezegd: "We waarderen alle feedback en gedachten over de Oculus-advertentietest voor Blaston en andere games die vorige week werd aangekondigd. Er zijn enkele goede punten gemaakt en we realiseren ons dat Blaston niet het beste geschikt is voor dit soort advertentietests. Daarom zijn we niet langer van plan om de test in Blaston te implementeren.”

Facebook-advertenties op Oculus

Het kan zijn dat Resolution Games ervoor kiest om advertenties wel te tonen in een van zijn gratis games. “Als alternatief kijken we of het haalbaar is om deze kleine, tijdelijke test te verplaatsen naar ons gratis spel Bait!” Kortom, een harde ‘nee’ tegen Facebook is het ook alweer niet. Tegelijkertijd is het wel duidelijk dat Facebook waarschijnlijk weinig succesvol zal zijn met de advertenties in games waarvoor mensen wel betalen. Het is duidelijk dat het sowieso voor ontwikkelaars geen positieve ontwikkeling is als het om imago gaat, dus het is de vraag of Facebook ontwikkelaars van betaalde games gaat vinden die het advertentieverhaal wel zien zitten.