Nu ook native Apple M1 support voor Adobe Premiere Pro

Eind vorig jaar presenteerde Apple de eerste Mac’s die uitgerust waren met de nieuwe eigen M1 processor. Dat betekende voor veel software leveranciers dat zij hun producten moesten gaan updaten zodat deze ook met die nieuwe Apple chip overweg konden. Zo ook alle Adobe programma’s die ooit, ‘back in the nineties’, specifiek ontwikkeld werden om de grafische kwaliteiten van de Mac ten volle te kunnen benutten. Sterker nog, in die tijd werden vrijwel alle grafische designs op een Mac gemaakt.

Een Mac ‘zonder’ Adobe

Ik dat licht bezien was het voor mij, als Mac-gebruiker van het eerste uur – nou ja, sinds 1992 – op z’n minst een beetje vreemd om te zien dat Apple een nieuwe Mac op de markt brengt die niet meteen geschikt is voor het draaien van Adobe design software. De softwareontwikkelaar gaf wel direct aan dat de meeste programma’s wel op M1 Mac’s kunnen draaien met behulp van Apple’s Rosetta 2-technologie.

Inmiddels hebben ze bij Adobe werk gemaakt van de M1 support. Met de release van de nieuwe versie van Premiere Pro for M1 is weer een volgende stap gezet. Na Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop, Ilustrator en InDesign zijn de grote, veelgebruikte, Adobe pakketten nu vrijwel allemaal geüpdatet voor gebruik op een M1 Mac