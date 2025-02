Microsoft onthult baanbrekende quantumprocessor: de Majorana-1

Conclusie

De onthulling van de Majorana-1 is een mijlpaal voor quantumtechnologie en belooft een toekomst waarin computers complexe problemen sneller en efficiënter oplossen dan ooit tevoren. Microsoft zet hiermee een grote stap richting een stabielere, schaalbare quantumcomputer en houdt de concurrentie scherp in de gaten. De race naar kwantumoverheersing is in volle gang!

Fotocredits: Microsoft.