Mens-achtige robot Atlas is beter dan jij: kan push-ups

Boston Dynamics presenteerde eerder dit jaar de nieuwe elektrische Atlas. Atlas, bekend als de mens-achtige robot van het bedrijf, was daarvoor deels hydraulisch. Nu beweegt hij helemaal op basis van elektriciteit. En om te bewijzen dat hij een stuk sterker en dynamischer is geworden, doet hij een echte gym-flex: push-ups.

Atlas van Boston Dynamics

Waar wij als mensen over het algemeen wel een push-up kunnen of twee (en in gevallen 10, 100 of 200), kan Atlas dat nu ook. Dat is net even knapper dan hoe wij het doen, want wij kunnen ons evenwicht houden. Dat werkt bij een robot heel anders. Je ziet in de onderstaande video dat Atlas elke keer als hij weer naar boven gaat, even moet herpakken en zijn balans moet vinden.

Waar een robothond als Spot met zijn vier pootjes heel makkelijk push-ups zou kunnen doen, is dat voor een humanoid heel anders. Die is er helemaal op ingesteld om rechtop te staan. In de video zien we hoe hij van volledig overeind staan naar de grond gaat om acht push-ups te verrichten en vervolgens als een soort soepele antilope weer op te staan. Dat lukt ons toch een tikkeltje minder soepel.