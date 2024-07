Man dacht Iron Man te zijn maar zijn eigen EHBO faalt

We kennen allemaal Tony Stark wel, Iron Man. Eén van de tofste dingen aan deze man is dat hij zijn pak aandoet door een soort magnetisme waardoor het allemaal als een soort Transformer bij hem aangaat. Supergaaf natuurlijk,maar niet iets dat je thuis moet proberen. Dat deed een man uit Wuhan helaas wel, op zijn eigen manier, waarna hij een metalen scherf in zijn heup kreeg.

Niet zo Iron Man

Het is ook wel heel cool om te zien, als Iron Man in zijn pak stapt. Of nou ja, als Tony Stark Iron Man wordt. De manier waarop alles in een beweging aanzoeft is imposant en het is dan ook niet vreemd dat we dat thuis ook willen. Eén druk op de knop en zo je kleding aan. Het zou ultiem smarthome zijn, maar het blijkt nog niet helemaal haalbaar. Een Chinese man probeerde het, maar eindigde met een ernstige verwonding.

De poging van de man ging viral op Chinese social media, waarbij veel mensen zeiden dat ze zijn poging wel heel moedig vonden. Echter bleek hij geen held: zijn ‘uitvinding’ werkte hem tegen. Hij deed het echter andersom: hij had door een explosie op 23 juni allemaal metalen stukjes in zijn lijf, en hij dacht die er met een magneet wel even uit te kunnen halen. Dat werkte hem tegen. Net als Iron Mans succesvolle operatie om een elektromagneet in te zetten om granaatscherven uit zijn borst te halen, was het Jiang die dacht: ik gebruik een sterke magneet om de metaalstukjes uit mijn been te halen.

Magneet

De magneet was blijkbaar niet sterk genoeg, want de stukjes gingen niet uit zijn lijf. Wel bewogen ze, waardoor hij er alleen maar nog meer pijn aan overhield. Jiang moest uiteindelijk wel naar het ziekenhuis, want zijn DIY EHBO bleek toch niet zo’n goed idee (via SCMP). Een team microchirurgen heeft hem uiteindelijk van de vier metaaldelen afgeholpen. Zijn spieren en zenuwen werden ook gefikst.

Het is ergens goed dat dit verhaal viral gaat: zo kunnen medische experts laten zien wat je dus juist niet thuis moet doen. Gelukkig was het bij deze man slechts zijn been, want als het ergens anders was geweest, dan had het heel ongelukkig kunnen aflopen.