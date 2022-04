Liander breidt stroomnetwerk uit

Het is een probleem dat steeds groter wordt, de overbelasting van het Nederlandse stroomnetwerk. Netbeheerder Liander heeft nu aangekondigd dat het bedrijf de komende jaren (tussen 2022 en 2024), 3,5 miljard euro uittrekt voor de uitbreiding van het elektriciteit- en gas netwerk in haar verzorgingsgebied (Noord-Holland, Friesland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland). In dat gebied liggen momenteel zo’n 3,2 miljoen huishoudens en bedrijven.

6.500km kabel, nieuwe verdeelstations en slimme software

Het leeuwendeel van de investeringen, 3,1 miljard, wordt gestoken in de upgrade en uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Liander verwacht in deze periode in totaal 6.500 kilometer aan nieuwe elektriciteitskabels te leggen. Daarnaast worden ook bijna 2.400 nieuwe verdeelstations, of middenspanningsruimten, gerealiseerd. In de periode tot 2031 verwacht de netbeheerder bovendien 56 nieuwe onderstations te bouwen en er circa 100 uit te breiden.

Behalve de miljardeninvestering in het fysieke netwerk zal Liander ook slimme oplossingen zoals congestiemanagement gaan inzetten om knelpunten te voorkomen en extra of overbodige investeringen voor te zijn. Met de nu goedgekeurde investeringen verwacht de netbeheerder dat de hoge betrouwbaarheid van de energievoorziening behouden blijft.