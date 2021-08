​Kun je een Peloton-fiets kopen in Nederland?

Je ziet ze regelmatig in Hollywood-films, Beyoncé werkt er zelfs mee samen en het ziet er heel aantrekkelijk uit: Peloton. Peloton is een soort Netflix, waarbij je niet onderuitgezakt naar een serie of film kijkt, maar je op een spinningfiets zit en instructies krijgt wat je moet doen. De fiets is bepaald niet gratis en het abonnement ook niet, maar toch willen veel mensen het ook thuis hebben. In de Verenigde Staten kan dat, maar is dat ook in Nederland mogelijk?

Peloton Bike

Helaas, een Peloton Bike in Nederland kopen zal helaas niet gaan. De hometrainersensatie is nog niet neergestreken in ons land. Sowieso niet in heel veel landen: slechts zeven stuks, waaronder de Verenigde Staten en Duitsland. Dat is erg jammer, want hoewel het wel een enorm dure hobby is, zijn er waarschijnlijk mensen die er brood inzien. Je hoeft je immers niet meer in het zweet te werken waar anderen bij zijn, je kunt je sportles precies op het moment starten dat jij er behoefte aan hebt en -eerlijk is eerlijk- ook stoppen als jij het even niet meer trekt.

Bovendien zijn de sportlessen ook enorm veelzijdig. Je hebt een grote bibliotheek waarin je vanalles kunt kiezen, waaronder dus hits van Beyoncé. Het is een technisch hoogstandje, want je kunt de Peloton-fiets via Bluetooth met je tablet of televisie verbinden. Je kunt met Peloton overigens ook veel mogelijkheden kiezen om virtuele fietsroutes te rijden, zodat het binnen lijkt alsof je in het buitenland fietst. Zeker als je je smart-tv gebruikt, dan zal je merken dat je je daar best in kunt inleven.