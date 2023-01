Koreaanse maanmissie fotografeert ‘Dark side of the Moon’

De ‘achterkant’ van de maan krijgen wij, kijkend naar de hemel, nooit te zien. Simpelweg omdat de maan niet om zijn eigen as draait, zoals de aarde. De ‘Dark side of the Moon’ blijft daardoor grotendeels een misterie. Wat speelt er zich af? Missen we iets? Foto’s van de ‘Dark side of the Moon’ – anders dan de cover van het gelijknamige Pink Floyd album - zijn dan ook zeldzaam, want die kunnen alleen gemaakt worden door letterlijk naar de maan te vliegen.

Het toeval – nou ja, een zwaar geplande vorm van toeval misschien – wil dat de afgelopen maanden verschillende onbemande maanmissies uitgevoerd zijn. De NASA stuurde Artemis I die ons al verblijdde met enkele bijzondere foto’s en filmpjes. Ook de Chinezen reisden enkele weken geleden naar de maan en nu is het de beurt aan een Zuid-Koreaanse missie. De Danuri sonde, of Korean PathFinder Lunar Orbiter, werd in augustus 2022 al gelanceerd en arriveerde vlak voor de Kerst bij de Maan.

NASA camera kiekt Dark side of the Moon

Danuri heeft, naast wetenschappelijke instrumenten, ook een speciale camera meegenomen. Die, ShadowCam genaamd, is speciaal ontwikkeld door de NASA om de achterkant van de maan, en andere objecten waar de zon nooit schijnt, te kunnen fotograferen. Het eerste kiekje dat de Zuid-Koreaanse maanmissie maakte, was direct een voltreffer. Daarop is de Shackleton krater bij de zuidpool van de maan te zien.