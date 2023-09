KLM zet volgende stap in de vervanging van de Boeing vloot

Eind 2021 maakte KLM al bekend dat de luchtvaartmaatschappij voornemens was de meeste Boeings in haar vloot, als die daar aan toe zijn, te vervangen door toestellen van Airbus. Toen werd direct ook een order geplaatst van 100 Airbus A320neo’s en een optie voor nog eens 60 toestellen van de Europese vliegtuigbouwer. Deze week heeft KLM het nieuws naar buiten gebracht dat de luchtvaartmaatschappij de volgende stap zet in het vervangen van (het grootste deel van) haar Boeing vloot.

Airbus A350 bestelling

De nieuwe bestelling heeft betrekking op de vervanging van de bestaande toestellen voor lange afstanden. KLM heeft bij Airbus daarom een order geplaatst voor de levering van 50 toestellen van het type Airbus A350. De luchtvaartmaatschappij kiest voor een combinatie van een aantal Airbus A350-900 en een aantal A350-1000 exemplaren. In welke verhouding is nog niet bekend. Ook meldt KLM nog niets over de configuratie – motoren en stoelen - van de nieuwe Airbussen.

“De nieuwe Airbus A350 geldt als een aanzienlijke stap in het bereiken van een schonere en stillere vloot: het toestel heeft tot 40 procent minder geluid en 25 procent minder brandstofverbruik dan een vergelijkbaar oudere generatie vliegtuig”, aldus KLM in het persbericht.