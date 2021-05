Japanse 'honkbal' robot gaat het maanoppervlak onderzoeken

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA wil in 2022 het maanoppervlak gaan onderzoeken. Daarvoor ontwikkelen enkele tech-bedrijven momenteel een zogenoemde ‘transformeerbare maanrobot’ ter grootte van een honkbal. Met de informatie die tijdens de expeditie door deze ‘honkbal’ verzameld wordt, zal gebruikt worden voor het ontwerp en de ontwikkeling van een bemande maanrover.

Rollende slimme ‘honkbal’ robot

De maanrobot wordt ontwikkeld door der Doshisha universiteit, Sony en Tomy. De informatie die verzameld wordt zal door wetenschappers van de universiteit verwerkt worden. Sony is verantwoordelijk voor de besturing van de robot terwijl Tomy de miniatuur statelliet technologie ontwikkeld.

De robot wordt naar de maan gebracht door de Japanse ruimtevaartorganisatie ispace. Daar aangekomen zal de maanrobot zichzelf uitklappen en zich zelfstandig over het maanoppervlak voortbewegen om informatie te verzamelen over het oppervlak, en dan met name de samenstelling van de zandlaag waarover de maanrover straks moet gaan rijden.