IT-vacaturebank No Fluff Jobs pleit voor salaris-transparantie

No Fluff Jobs is een nieuwe vacaturebank voor voornamelijk gespecialiseerd IT-personeel waarbij de belangrijkste waarden eerlijkheid, respect en transparantie zijn. Dat betekent duidelijkheid over alle aspecten van een baan: het salaris, de voorwaarden en duidelijke communicatie. Daarnaast wil No Fluff Jobs meer vrouwen aansporen om de IT in te gaan. Want IT-gerelateerde vacatures zijn voor iedereen interessant en meer aandacht hiervoor, creëert een aantrekkelijkere werkomgeving voor vrouwen. Wij spraken met Chetan Fatingan, Senior Marketing Specialist bij No Fluff Jobs, over hun visie en toekomstbeeld op vacaturebanken en het aantrekkelijker maken van werken in de IT.



Een vacaturebank ‘nieuwe stijl’

Sinds dik een halfjaar is No Fluff Jobs actief in Nederland. Geen overbodige luxe, want Nederland heeft een tekort aan IT-specialisten. Veel vacatures, weinig kandidaten en tegelijkertijd nog steeds weinig transparantie. Dat helpt niet om de geschikte mensen op de geschikte posities te krijgen. Geen fluff, maar feiten dus. Chetan Fatingan licht toe: “In vergelijking met andere vacaturebanken zijn wij heel erg gericht op duidelijkheid: we verplichten om een salaris te tonen, of een indicatie daarvan. Daarmee willen we werkgevers eveneens de positiviteit laten zien die het tot gevolg heeft.” Door vacatures een stuk transparanter en aantrekkelijker te maken, kiezen meer kandidaten voor een baan bij een bepaald bedrijf “Nederland heeft een tekort aan IT-specialisten en slechts een vijfde van de IT’ers is vrouw. Door ons samen met werkgevers hard te maken voor het verkleinen van de loon- en talentenkloof, maken we de IT-wereld ook aantrekkelijker voor vrouwen,” aldus Chetan.

Meer vrouwen in de IT

Minder dan 20% van de banen in de IT-sector wordt vervuld door vrouwen. No Fluff Jobs heeft een onderzoek uit laten voeren onder 303 Nederlandse vrouwen die werkzaam zijn in de IT. Want bedrijven die diversiteit nastreven zijn succesvoller, dankzij een prettigere werksfeer en sterkere klantenbinding. Uit het gevoerde onderzoek blijkt dat vrouwen het liefst hun eigen tijd in willen delen, en ze hechten over het algemeen meer waarde aan aanvullende arbeidsvoorwaarden, sfeer en waardering. Chetan: “Uit het onderzoek blijkt dat onder andere flexibele werktijden voor vrouwen belangrijk zijn, net als de mogelijkheid om parttime te kunnen werken. Met het onderzoek willen we meer vrouwen aansporen de IT in te gaan. Het laat tevens zien dat IT meer is dan developen en coderen. We delen in het rapport ook ervaringsverhalen uit de praktijk en de mogelijkheden om een carrièreswitch naar de IT te maken op latere leeftijd.”

Openheid over het salaris en andere arbeidsvoorwaarden

Het is nog steeds niet standaard om in vacatures open te zijn over salarissen en andere arbeidsvoorwaarden. Veel organisaties vrezen voor ontevredenheid op de werkvloer als zij laten zien welk salaris of welke salarisschaal er vasthangt aan een openstaande functie. Toch heeft het veel voordelen om juist wel transparant te zijn. No Fluff wil zo veel mogelijk bedrijven laten zien wat de voordelen zijn van een open sollicitatieproces en hoe belangrijk het voor kandidaten is om een indruk te krijgen van de werksfeer. Bovendien sluit dit aan op de EU-richtlijn voor gelijke beloning. Over 3 jaar, wanneer dit is opgenomen in de wetgeving, moeten alle bedrijven er klaar voor zijn. “De loonverschillen tussen mannen en vrouwen moeten verdwijnen. Als organisatie kun je daar nu al op voorsorteren. Gelijke beloning is de basis van een fijne werksfeer, en als mensen graag bij je werken resulteert dat weer in het succes van je bedrijf. We streven ernaar dat steeds meer organisaties open zijn over salarissen en dit opnemen in hun HR-beleid. Daarom organiseren we regelmatig webinars rondom dit thema, waarbij we concrete tips geven. Want dát er iets moet veranderen is duidelijk, en met de vraag hoe je dat moet aanpakken helpen wij graag ”, sluit Chetan het gesprek af.