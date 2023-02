Aan de slag met Kubernetes: wat je moet weten

De toepassing van containers wordt steeds gangbaarder. Volgens Gartner zal tegen 2024, 15% van alle applicaties in containers draaien en zal 75% van alle organisaties containers gebruiken in productie. Dit komt door de stijgende populariteit van cloud-native platformen die het gebruik van containers mogelijk maken. Bovendien verwacht Gartner dat 95% van nieuwe digitale workloads tegen 2025 op deze platformen zullen landen. Een van de meest gebruikte platformen is Kubernetes. Kubernetes is de defacto standaard geworden voor de uitrol en het beheer van gecontaineriseerde workloads. Maar als je Kubernetes gaat gebruiken, zijn er een aantal aandachtspunten waarmee je rekening moet houden. In dit artikel gaan we hier dieper op in, zodat je beter voorbereid bent bij het gebruik van Kubernetes.

Waarom Kubernetes?

Het begint bij het gebruik van container-technologie. Een belangrijk kenmerk van containers is portabiliteit. Door de code van een applicatie in een container te verpakken, kan deze overal draaien, omdat alles wat nodig is voor de applicatie in de container aanwezig is. Echter, de container runtime die nodig is om het te laten draaien, is afhankelijk van een server. Als de runtime wegvalt door een uitvallende server, is de applicatie niet langer beschikbaar. Dit is waar Kubernetes om de hoek komt kijken. Kubernetes is een open-source cluster systeem voor het geautomatiseerd uitrollen, op-/af-schalen en beheren van gecontaineriseerde applicaties. Als een applicatie in containers is verpakt, maak je een 'afspraak' met Kubernetes om deze container in het cluster te laten draaien. Bij Kubernetes is afspraak een afspraak, dus als er een machine in het cluster uitvalt, zorgt Kubernetes ervoor dat de container op een andere machine wordt geplaatst en dat er een nieuwe machine aan het cluster wordt toegevoegd.

Kubernetes heeft echter nog meer te bieden. Het maakt niet uit waar je Kubernetes gebruikt, je spreekt altijd dezelfde Kubernetes 'taal', ofwel een universele infrastructuur API. Of je nu Kubernetes in een Public Cloud zoals Azure gebruikt of in een eigen datacenter, je hoeft alleen maar te communiceren met de Kubernetes API. Een aantal jaar geleden was het opzetten van een Kubernetes-cluster een uitdaging, maar tegenwoordig zijn er diverse tools beschikbaar die dit proces vereenvoudigen. Bovendien is het aanbod van beheerde Kubernetes-clusters in de cloud sterk toegenomen.

Ook al lijkt het dat iedereen het tegenwoordig over Kubernetes heeft en IT-leveranciers er alles aan willen doen om je te helpen bij het gebruik ervan, is het nog maar de vraag of het ook voor jouw bedrijf interessant is en wat er allemaal bij komt kijken.

Moet je Kubernetes gaan gebruiken?

Kubernetes is misschien niet altijd de juiste keuze. Als je het nog niet eerder gedaan hebt, zul je eerst de applicatie moeten containeriseren. Maar het is meer afhankelijk van de grootte en complexiteit van de applicatie. Als je slechts een eenvoudige applicatie hebt met een paar containers, is het opzetten van een Kubernetes-cluster waarschijnlijk niet nodig. In dit geval zijn er andere alternatieven zoals bijvoorbeeld Google Cloud Run of Azure Functions. Als het aantal services en containers stijgt, dan wordt Kubernetes interessant.

Het uitrollen van applicaties naar Kubernetes is ingewikkelder

Uitrollen van applicaties naar Kubernetes vereist niet alleen de nodige technologie, maar ook kennis en vaardigheden. In Kubernetes komt alles samen: netwerk, compute en opslag. Om dit te gebruiken, zul je Kubernetes manifests moeten schrijven om de benodigde Kubernetes objecten (en er zijn er inmiddels meer dan 50) aan te maken. Bij voorkeur moeten deze manifests geautomatiseerd worden aangeboden via een pipeline. Er zijn geen exacte berekeningen en het is ook afhankelijk van de use case, maar het kost gemiddeld minimaal een maand om een eerste setup te bouwen. Daarnaast kan het oplossen van configuratiefouten soms ook nog eens dagen duren. De leercurve is behoorlijk steil en voordat je echt bekend bent met Kubernetes, zul je er minstens een jaar dagelijks mee bezig moeten zijn.