​Raspberry Pi? Je kunt ook Odroid proberen

Het is mede door de chiptekorten niet heel eenvoudig om een Raspberry Pi te kopen. Jammer, want deze apparaten zijn enorm veelzijdig en kunnen onder andere in een smarthome een leuke rol spelen. Is er een alternatief? Ja, in de vorm van de Odroid.



Heb je geen idee wat een Raspberry Pi is? Geen probleem. Het is een minicomputer zo groot als een pinpas: erg klein dus. Het bestaat uit een printplaatje met allerlei zaken die je normaal op een PC ziet, maar dan kleiner. Denk aan een ARM-processor en aansluitingen om er ook daadwerkelijk iets mee te kunnen. Denk aan een USB-poort, een internetpoort, HDMI en micro-USB om het apparaatje van stroom te voorzien. Op een microSD-kaartje kun je software zetten en die kun je in de gleuf voor MicroSD-kaartjes doen om de Raspberry Pi te gebruiken.

Odroid

Houd dat in de gedachte en denk dan aan de Odroid. Odroid kan in principe alles wat een Raspberry Pi ook kan, maar biedt daarnaast de mogelijkheid om software te installeren op een eMMc-module. Het wordt bovendien niet meer smarthome dan de Odroid, want je kunt de Odroid C4 en N2+ gebruiken in combinatie met de home assistant Domoticz, Volumio en Android. Dit maakt het een duizendpoot van een single board computer.

Er bestaan allerlei sites waarop je de vele toepassingen van een Odroid kunt vinden. Denk aan het maken van een eigen webserver met WordPress, maar ook het draaien van Kubernetes op een N2-cluster. Toegegeven, het is allemaal erg technisch, maar als je je eenmaal in de wereld van Odroid bevindt, dan weet je je er binnen de kortste keren een weg in te vinden. Odroid biedt hardware die stevig in zijn schoenen staat, gecombineerd met een enorm uitgebreide uitrusting waardoor je er alle kanten mee op kunt.

Voor kinderen?

Het is geen ver-van-je-bed-show: Raspberry Pi werd ooit ontwikkeld voor kinderen door knappe koppen op de universiteit van Cambridge. Het wordt nog steeds door veel ouders gebruikt om kinderen te enthousiasmeren te programmeren, of ze tenminste te laten begrijpen hoe al die technische gadgets werken. Ook Odroid is daar heel geschikt voor. Je kunt er allerlei slimme gadgets mee maken om je leven makkelijker te maken: dat is immers ook waar technologie voor bedoeld is.

De multi-inzetbare Odroid is ook nog eens goed betaalbaar, waardoor je er meerdere in huis kunt halen om zo slimme lampen te maken, spelenderwijs te leren met je kinderen en meer.

Veel plezier!

[Fotocredits - mattcabb © Adobe Stock]