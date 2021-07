​Is het oké om stemmen van overledenen te deepfaken?

Als je bekend bent met de documentaires van Anthony Bourdain, dan weet je dat hij altijd zijn eigen voice-over doet, een beetje in dezelfde stijl als Louis Theroux, maar dan iets lomper. Hoe moet dat als je een documentaire maakt over Anthony Bourdain zijn leven én zijn dood? Hij kan dat niet meer zelf inspreken. Tenminste, dat blijkt niet helemaal waar. Want de nieuwe docu Roadrunner heeft toch de voice-over van meneer Bourdain. Hoe dat kan? Deepfaken.



Deepfake Anthony Bourdain

Dat is best vreemd, want hoe gaat meneer Fake-Bourdain praten over zijn eigen dood? Gelukkig spreekt hij niet de hele documentaire in, maar gaat het slechts om een paar zinnetjes. Zinnetjes die hij waarschijnlijk nooit in het echt heeft uitgesproken, maar die filmmaker Morgan Neville heeft gemaakt met kunstmatige intelligentie. Denk aan hoe bijvoorbeeld het gezicht en de stem van Paul Walker zijn digitaal zijn gereconstrueerd in de film Fast & Furious 7, al was hier ook wat hulp van zijn broer ingeschakeld.

Morgan wilde per se de overleden chef een e-mail aan een vriend laten voorlezen in de documentaire, dus hij heeft software ingeschakeld om hem daarbij te helpen. Door duizenden uren aan een pratende Bourdain te gebruiken, kon de software de stem leren kennen en deepfaken, zo lichtte hij toe aan de New Yorker. Benieuwd hoe de Fake-Bourdain klinkt? In de onderstaande trailer hoor je hem op 1:30 minuut zeggen ‘And my life is sort of shit now. You are successful, and I am successful, and I’m wondering: Are you happy?’ Misschien hoor je de AI er een beetje doorheen bij ‘and I am successful’.