De Zweedse telecomgigant heeft daarvoor ook de hulp ingeroepen van consumenten. Hen werd gevraagd om vijftien hybride winkelcentrumfaciliteiten te evalueren die de fysieke consumentenervaring uitbreiden met behulp van digitale technologie. En dat gaat veel verder dan online winkelen of het digitaal bijwonen van een concert. Van de ondervraagde consumenten denkt ruim driekwart (80%) dat alle voorgestelde en geteste hybride en digitale concepten in 2030 al in een of andere vorm beschikbaar zal zijn.

Het eind van het jaar is niet alleen de tijd van de overzichts- of jaarlijstjes, maar ook het moment dat de glazen bollen weer opgepoetst worden. Ericsson doet dat in de vorm van een rapport met daarin een aantal voorspellingen op het gebied van hybride shoppen en uitgaan in 2030. Ofwel, hoe ziet het winkel- en uitgaanscentrum van de toekomst , er uit.

De Everyspace Plaza van 2030

1. De arena

Je zou zowel artiest als toeschouwer kunnen zijn, maar zal de meeslepende ervaring je een kick of angst bezorgen? Bijna acht op de 10 consumenten denken aan evenementenhallen waar artiesten dankzij telepresence-technologie digitaal kunnen optreden alsof ze persoonlijk aanwezig zijn.

2. De schoonheidssalon

Het vermijden van mes en naald is voor velen een aantrekkelijke schoonheidsoptie. Schoonheidssalons die gebruik maken van volumetrische modelleertechnologie om looks digitaal te verbeteren, worden door zeven op de tien consumenten in winkelcentra verwacht.

3. De kleermaker

Snelle mode op maat voor jou - en je avatar. Meer dan zeven van de 10 AR/VR-gebruikers voorzien een kleermaker in het winkelcentrum die stoffen gebruikt die kunnen veranderen om waterdicht te worden of die ventilatie bieden wanneer dat nodig is.

4. De omgekeerde wereld

Velen stellen zich de verkenning van onmogelijke werelden voor. Twee derde van de consumenten denkt dat er zwembaden zullen zijn waar je met een VR-headset met zuurstof de ruimte kunt ervaren in zero gravity.

5. De hybride sportschool

Voor velen zijn fysieke kracht en mentale gezondheid met elkaar verbonden. Zeven van de tien consumenten verwachten dat mentale fitnesscentra met multisensorische, op de persoonlijkheid afgestemde AR/VR-landschappen de mentale gezondheid helpen verbeteren.

6. De print-a-wish fabriek

On-demand reparatie en productie zijn de toekomst. Meer dan de helft van de consumenten wil duurzaam winkelen in een fabriekswinkel waar hun oude producten worden gerecycled.

7. Het wereldrestaurant

Een afleidingsvrije, virtuele onderneming heeft voor velen de voorkeur. De helft van de consumenten wil in restaurants virtueel eten met vrienden in andere restaurants, waar ook ter wereld.

8. De eindeloze winkel

Uitproberen voordat je koopt - virtueel, tenminste. Driekwart van de consumenten verwacht dat zij hun huis in de winkel kunnen projecteren wanneer zij nieuwe producten uitproberen.

9. Het medisch multiplexcentrum

We zijn gewend dat alles direct is. Waarom wachten als het om gezondheid gaat? Zevenenzeventig procent van de consumenten voorziet medische centra in winkelcentra met drop-in AI-gezondheidsscans die de gezondheidstoestand bijna onmiddellijk kunnen controleren.

10. Het park

Voor degenen die in steden wonen, is de natuur wellicht iets wat ontbreekt. Tweeënveertig procent van de consumenten wil een park in een winkelcentrum bezoeken waar ze zich dichter bij de natuur kunnen voelen door middel van digitale en programmeerbare materialen die hybride ervaringen bieden.