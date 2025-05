Het Nationale Theater introduceert AI-bril met directe ondertiteling

Naar het theater gaan als je de taal niet spreekt waarin het stuk wordt gespeeld, is vaak zonde van je tijd. Er is simpelweg te veel informatie die je misloopt. Daarom is deze nieuwe uitvinding voor theaters geweldig: een slimme AI-bril die realtime kan ondertitelen in 223 talen. En, minstens net zo fantastisch als de uitvinding zelf: Het Nationale Theater heeft de wereldprimeur.

Global Accessibility Awareness Day

Het is vandaag Global Accessibility Awareness Day. Dat is een dag die in het teken staat van digitale toegang en inclusie. Elk jaar vindt het plaats op de derde donderdag van mei en ditmaal heeft Het Nationale Theater deze toffe innovatie in petto. De slimme bril kan live gesproken tekst van acteurs omzetten naar realtime ondertiteling in 223 talen. Zo kun je met je vrienden of collega’s die geen Nederlands verstaan toch samen naar een theaterstuk gaan en meekrijgen waar het stuk over gaat en wat er zoal aan dialoog plaatsvindt.

Het is daarnaast niet alleen voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn een geweldige toevoeging aan de theaterwereld. Als je doof of slechthorend bent is het ook moeilijk om theaterstukken goed te volgen: daar kan deze bril een einde aan maken. Aangezien er zo’n 1,5 miljoen doven en slechthorenden in Nederland zijn, is dat een belangrijke toevoeging. Het bijzondere is dat het concept van deze innovatie werd bedacht door Het Nationale Theater zelf: het is dus niet zo dat een techbedrijf met de uitvinding kwam en partners zocht, maar juist andersom. Het vond in XRAI in Audinate Group Limited goede partners om LiveText te ontwikkelen. Dat is hoe de vertaal-uitvinding heet.

Het jammere is wel dat de introductie nu is, maar de eerste keer dat je ermee aan de slag kunt in het theater pas in het najaar is: we zijn immers razend benieuwd hoe een theaterstuk met deze bril op je gezicht zal zijn. Op dit moment bestaat er wel eens boventiteling in het theater, bijvoorbeeld bij opera zodat je weet wat er gezongen wordt. Echter is dat er maar in een taal. Met deze bril op kun je echt in je eigen taal meekrijgen wat er wordt gezegd en dat scheelt zelf weer een vertaling van het Engels naar jouw taal maken in je hoofd. Dat betekent dus meer focus op wat er op het toneel gebeurt.

Directe vertaling

Heb je bijvoorbeeld familie die Arabisch spreekt en wil je ze meenemen naar het theater in Nederland, dan kunnen ze dankzij de slimme bril in het Arabisch meelezen, ook al is de leesrichting van die taal heel anders. Bezoekers in het theater zien met de bril de tekst op dezelfde afstand als waar de acteur vanuit hun oogpunt staat. Dit moet zorgen voor een rustige kijkervaring. Met kleuren wordt aangegeven wie er aan het woord is, zodat je de 1-2’tjes tussen acteurs goed meekrijgt.

Een geweldige uitvinding voor in het theater, maar natuurlijk ook voor ver daarbuiten. Het Nationale Theater noemt daarbij congressen of internationale live-evenementen. Misschien is het wat voor de NAVO-top die binnenkort in Den Haag plaatsvindt: ook de thuisstad van Het Nationale Theater. Of dat echt gaat gebeuren, dat moeten we nog zien, maar in ieder geval is het wel heel geschikt voor theater. Het Nationale Theater stelt dat de uitvinding bijdraagt aan de toegankelijkheid van het theater in het algemeen. Ook wil het graag kijken hoe het deze innovatie kan delen met andere theaters en producenten: “Hoe vaker we dit als sector inzetten, hoe meer mensen in Nederland én wereldwijd zonder drempels van theater kunnen genieten.”