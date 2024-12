Google introduceert kwantumcomputer: ‘Parallelle universa bestaan’

We kennen allemaal Watson, de kwantumcomputer van IBM. Die heeft nu echter een concurrent gekregen: Willow. Willow is de kwantumcomputer van Google en de processor binnenin kan in 5 minuten iets berekenen waar een andere computer waarschijnlijk nooit iets mee zou kunnen. En, zo blijkt nu, Willow heeft gezegd dat parallelle universa bestaan.

Kwantumcomputer Willow

Kijk, dat we niet alleen zijn in het universum, dat verwachten we sowieso wel, maar dat er ook heel Marvel-achtig parallelle universa zijn, dat is wel even wat anders. We hebben er blijkbaar ook ‘contact’ mee. Google Willow plukt namelijk de vruchten van rekenkracht uit andere universa. Het is moeilijk te bevatten, en waarschijnlijk ook moeilijk te bewijzen, maar Google stelt toch dat dit zo is.

Hartmut Neven van Google Quantum AI schrijft: “De prestaties van Willow op deze benchmark zijn verbazingwekkend: het voerde in minder dan vijf minuten een berekening uit waar een van de snelste supercomputers van vandaag 1025 of 10 septiljoen jaar over zou doen. Als je het uit wilt schrijven, is het 10.000.000.000.000.000.000.000.000 jaar. Dit verbijsterende getal overschrijdt de bekende tijdschalen in de natuurkunde en is veel groter dan de leeftijd van het universum. Het geeft gewicht aan het idee dat kwantumberekeningen in vele parallelle universa plaatsvinden, in overeenstemming met het idee dat we in een multiversum leven, een voorspelling die voor het eerst werd gedaan door David Deutsch.”