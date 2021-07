​Google: delete razendsnel je zoekhistorie met één knop

Het is voor veel mensen enorm spannend om iemand zijn of haar telefoon te overhandigen: wat als je moeder net een rare vraag aan je stelt? Wat als die foto die je maakte van die moedervlek ineens te zien is bij het openen van de camera? Wat als iemand iets wil intoetsen op Google, om vervolgens in de vooringevulde antwoorden de zoekopdracht: ‘Ik ben verliefd op mijn beste vriend, wat nu’ te vinden?

Voor veel van die problemen is de enige oplossing om een gast-account aan te maken op je telefoon, of anders simpelweg een bepaalde niet-storen-modus aan te zetten (en je gekke foto’s in een verborgen mapje te plaatsen). Voor dat issue met die zoekopdrachten in Google is nu wel een oplossing. Google heeft de optie toegevoegd om in één keer de laatste 15 minuten van je zoekhistorie te verwijderen.

Extra bescherming

Google schrijft: “Als de instelling voor Web- en app-activiteit is ingeschakeld, wordt je zoekgeschiedenis opgeslagen in je account om meer gepersonaliseerde ervaringen in Google-services mogelijk te maken. Je kunt die zoekgeschiedenis op elk gewenst moment bekijken en verwijderen via Mijn activiteit. Maar misschien deel je een apparaat en wil je ervoor zorgen dat anderen die het gebruiken, niet naar Mijn activiteit kunnen gaan en je zoekgeschiedenis kunnen bekijken. Nu geven we je een manier om extra bescherming te bieden aan de zoekopdrachten die in je account zijn opgeslagen."