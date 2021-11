​Facebook laat Apple App Store-kosten voor iedereen verdwijnen

Apple ligt al jaren onder vuur omdat het vrij veel commissie vraagt op het in de App Store zetten van apps. Je bent als ontwikkelaar 30 procent van je inkomsten kwijt aan de techreus. Wil je dat omzeilen door je eigen betalingssysteem in je app te integreren? Dan heb je een proces aan je broek. Facebook heeft iets bedacht waarmee appmakers die 30 procent toch in hun eigen zak kunnen steken.

Facebook versus Apple

Het idee is dat creators een unieke url kunnen maken waarmee fans hun abonnementen kunnen betalen via Facebooks betalingssysteem. Facebook vraagt er geen commissie voor. Het meent zelf dat het hiermee volledig voldoet aan de regels van Apple voldoet. Het is nog steeds mogelijk om alsnog via Apple te betalen via Facebook, maar er zijn dus meer mogelijkheden waarmee appmakers meer geld voor zichzelf kunnen houden.

Het is duidelijk dat Facebook zijn team aan advocaten op alle regelgeving van Apple heeft gezet om alle mazen in de Apple-wet te vinden en deze keihard tegen het bedrijf te gebruiken. Apple begint als het gaat om de App Store en ontwikkelaars meer grip te verliezen. In de rechtszaak tegen Epic omwille van Fortnite heeft Apple in principe verloren: het moet alternatieve betaalwijzen toestaan. Ook is er een rechtszaak geweest die Apple verloor over het mogen e-mailen van klanten over alternatieve betalingswijzen.